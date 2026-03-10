ヴィジュアル系バンド「the GazettE（ガゼット）」が10日、公式サイトを更新。ギターの葵を除名すると発表した。「度重なる背信行為」があったと主張した。葵の除名を受け、メンバーがそれぞれのSNSなどを通じて胸中を明かした。

バンドの公式サイトを通じ「いつも応援してくださっている皆様へ この度、我々 the GazettE は、ギタリスト葵を除名し、今後袂を分かつ決断をいたしました。新たな活動をお待ちいただいていた皆様に、このような突然のご報告となり、心よりお詫び申し上げます」と報告。

葵の除名に至った経緯について「葵による一方的なバンド活動の放棄と既に決まっていたリリースやツアーに対する活動の妨害行為、それに伴う度重なる背信行為にあります」と主張。「我々は the GazettE を存続させるべく、三度にわたり直接の対話を求めましたが、全て拒絶され、代理人を通さなければ連絡すら取れない状態が続きました」とした。

葵の脱退を受け、メンバーがそれぞれのXを通じてコメントを発表した。ボーカルのRUKIは「正直ただただ悔しいです。だけどもう届かないのだとやっとメンバー全員が、現実をやっとの思いで受け止めて、覚悟を決めれたことなんです。これからの道はまた1から自分達で切り拓いて行きます」とつづった。

ドラムスでリーダーのKAIは「この1年間、ずっと暗い中で叫び続ける毎日でした」と複雑な胸中を吐露。「悔しさと寂しさ、言葉にできない想いで何度も倒れそうになったけど

それでも俺たちは、この先the GazettEが無くなってしまう未来だけはみることができません。2年前止まらないと誓った約束、ここまで支えてきてくれてるファンの想いに何度も救われました」とファンへの感謝をつづった。

ギターの麗も「自分の胸の中に秘めた使命を今一度認識し、何があっても進むべき道、守るべき約束、そして未来。これを全うする為にはどんな事があっても止まる事なく進んで行く、それこそが自分等が皆の思いに応えることが出来る唯一の手段でもあります」と記し、「今後ともthe GazettEを何卒よろしくお願いいたします」と呼びかけた。