9日、お笑い芸人のキャプテン渡辺さんがXを更新し、第一子となる女児が誕生したことを発表しました。

【写真を見る】【 キャプテン渡辺 】 第一子誕生を報告 「父として、負ける事はいよいよ完全に許されない身になった」





キャプテン渡辺さんは「ご報告です！」と書き出し「この度、第一子となる女の子が誕生いたしました。」と知らせました。

ギャンブル・競馬好きで知られ、競馬番組にレギュラー出演、また自身のYouTubeでも競馬に関する投稿をするキャプテン渡辺さんは「父として、負ける事はいよいよ完全に許されない身になったということです！」と、父となった決意を表明。

そして「今後ともよろしくお願いいたします。」と、締めくくりました。









この投稿に「こういう時ってギャンブル運上がりますよ」「キャプおめでとう御座います」「アーモンドアイのように強い女になりますように！！！」「たくさん馬券当てて、オムツとミルク代を稼ぎまくって下さい」などのファンからの熱いメッセージが寄せられています。

【 プロフィール 】



生年月日：１９７５年１０月２０日

趣味：ギャンブル、映画鑑賞、漫画を読むこと

特技：関節技

【担当：芸能情報ステーション】