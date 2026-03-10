【マイアミ（米フロリダ州）＝平沢祐】「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」は９日、プエルトリコで１次ラウンドＡ組、米国でＢ、Ｄ組が行われ、Ａ組はプエルトリコが３連勝として準々決勝進出を決めた。

Ｄ組のドミニカ共和国とベネズエラも８強入り。両者は１１日に対戦し、敗れたチームが１４日（日本時間１５日）の準々決勝で日本と対戦する。

プエルトリコ ４―１ キューバ

プエルトリコは二回、マルドナドの走者一掃の３点二塁打で先制し、五回にも犠飛で加点。キューバは打線が２安打と精彩を欠いた。

ドジャースの抑えもキッチリ

九回に追いついてサヨナラ勝ちしたパナマ戦から一転、この日のプエルトリコ打線はエンジンのかかりが早かった。

勝った方が準々決勝に進むキューバ戦との大一番。満員のスタンドを熱狂の渦に包んだのは、二回のマルドナドの一打だ。一死満塁で打席に入り、変化球を捉えると、左翼線への鋭い打球は走者一掃の３点二塁打となった。６大会連続の１次ラウンド突破を呼び込み、「歴史を作られてうれしい。正直に言うと、（興奮して）自分が何をしたのか思い出せないよ」と笑顔を見せた。

エンゼルス時代に大谷翔平とバッテリーを組んだ３９歳の捕手は、今大会を最後に現役を退く。「選手生活の終わりにＷＢＣに参加でき、プエルトリコのユニホームを着られる。これ以上素晴らしいことはない」と言う。

九回は抑えのディアス（ドジャース）が３人できっちり締め、役者がそろっての３連勝。守護神は「投手陣は素晴らしいし、打線は絶好のタイミングで仕事をこなしている」とうなずいた。初優勝を目指すチームはカナダとの最終戦に勝って全勝での突破を決め、最高の形で地元ファンに送り出してもらうつもりだ。（プエルトリコ・サンフアン 岡花拓也）