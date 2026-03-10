なでしこJのGL最終節スタメン発表! 突破確定済みで先発9人変更、全勝首位通過を目指しベトナム戦へ
日本女子代表(なでしこジャパン)は10日、女子アジアカップのグループリーグ第3節でベトナムと対戦する。日本時間午後6時のキックオフを前にスターティングメンバーを発表した。
キャプテンのMF長谷川唯が唯一の3試合連続先発。また、DF熊谷紗希が第2節に続いて2試合連続スタメンとなった。DF石川璃音がすでに怪我で離脱が発表されており、メンバー外となっている。
予想布陣は4-3-3。GKは山下杏也加、4バックは左からDF北川ひかる、熊谷、DF高橋はな、DF清水梨紗。アンカーはMF長野風花で、インサイドハーフは左が長谷川、右がMF谷川萌々子。前線3人は左からMF藤野あおば、FW植木理子、MF浜野まいかが並ぶとみられる。
開幕2連勝の日本は、すでにグループリーグ突破が確定済み。グループ首位通過を目指すべく、1勝1敗で3位に位置するベトナム戦に臨む。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 1 山下杏也加(マンチェスター・シティ)
DF 2 清水梨紗(リバプール)
DF 4 熊谷紗希(ロンドン・シティ・ライオネス)
DF 5 高橋はな(三菱重工浦和レッズレディース)
DF 13 北川ひかる(エバートン)
MF 10 長野風花(リバプール)
MF 14 長谷川唯(マンチェスター・シティ/Cap)
MF 15 藤野あおば(マンチェスター・シティ)
MF 17 浜野まいか(トッテナム)
MF 19 谷川萌々子(バイエルン)
FW 9 植木理子(ウエスト・ハム)
▽控え
GK 12 平尾知佳(グラナダ)
GK 23 大熊茜(INAC神戸レオネッサ)
DF 3 南萌華(ブライトン)
DF 6 古賀塔子(トッテナム)
DF 16 山本柚月(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)
DF 21 守屋都弥(ユタ・ロイヤルズ)
MF 7 宮澤ひなた(マンチェスター・ユナイテッド)
MF 8 清家貴子(ブライトン)
MF 18 林穂之香(エバートン)
MF 20 松窪真心(ノースカロライナ・カレッジ)
MF 24 成宮唯(INAC神戸レオネッサ)
FW 11 田中美南(ユタ・ロイヤルズ)
FW 25 千葉玲海菜(フランクフルト)
FW 26 土方麻椰(アストン・ビラ)
監督
ニルス・ニールセン
