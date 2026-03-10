相模鉄道は、新型車両「13000系」の営業運転を3月30日（月）から開始すると発表した。相鉄線内のみを走行する1編成8両を導入する。

相模鉄道は2014年から「安全×安心×エレガント」をコンセプトに濃紺色「YOKOHAMA NAVYBLUE」を纏った「12000系」「20000系・21000系」を順次投入してきた。13000系はその新フェーズとして、従来のコンセプトに「未来」を加えて開発された。

デザインはgood design company代表の水野学氏が中心となって手掛けた。生成AIを補助的に活用した上で、3Dモデルデータをもとに大量のパターンを生成。人の手による選択と修正を重ねて最終的な造形に仕上げたとしている。

車両前面は海の生き物を想起させる流麗で力強いデザインに仕上げたという。前照灯は“未来を見つめる目”をイメージしており、その両端にはコンセプトエンブレムと呼ぶ新部品を設けてエレガントさを強調。前照灯内部には線路のさび色をイメージした配色を施し、車両前面中央部にはYOKOHAMA NAVYBLUEのマット色を用いた「センターパネル」を新たに採用している。

車内はグレーを基調とした内装。ガラス製の荷棚・仕切り・貫通扉で開放感を演出したとする。省エネ面では既存車両比で1両あたりの走行電力使用量を最大39%削減できるとしている。