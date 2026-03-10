ENHYPENが6人体制へ再編、HEESEUNGはソロ活動へ！「未来のための選択」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ENHYPENは、JUNGWON、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの6人メンバー体制にチームを再編。HEESEUNGはグループを離れ、ソロアーティストとして活動する予定と、所属レーベルのBELIFT LABが発表した。

■「ENGENEの皆さんの愛を常に心に刻んで走り続けたい」

BELIFT LABは、グローバルスーパーファンプラットフォーム「Weverse」を通じて、「ENHYPENが今後進むべき方向性と次の目標について悩み、議論を重ねてきた」とし、「メンバー各自が描く未来とチームの方向性について深く対話を交わした。その過程で、HEESEUNGが追求する音楽的な志向が明確であることを確認し、これを尊重することに決定した」と説明した。

これはアーティストとしてのあらたな成長と拡張、そして夢への挑戦。HEESEUNGは「数えきれないほどの感情を共にしたメンバーたち、そしてその空白をいつも埋めてくれたENGENE（ファンダム名）のおかげで、届かないと思っていた夢に一歩ずつ近づくことができた」とし、「一日も早く皆さんに会えるよう、一生懸命アルバムを準備している。ENGENEの皆さんの愛を常に心に刻んで走り続けたい」と伝えた。

BELIFT LABは「HEESEUNGはチーム内で自分の欲だけを優先させることを望まず、他のメンバーたちもそんなHEESEUNGを思いやる気持ちが大きかった」とし、「これらを考慮した会社の今回の決定は、グループとしてのENHYPENと、ソロアーティストとしてのHEESEUNG、その両方にとって新たな飛躍の機会になるだろう」と期待を寄せた。

ENHYPENは2020年11月にデビュー。2025年は2ndスタジオアルバム『ROMANCE : UNTOLD』で初の「トリプルミリオンセラー」を達成し、全世界で約67万6,000人の観客を魅了したワールドツアー『WALK THE LINE』を成功さた。これらの成果をもとに、ENHYPENは『MAMA』『D AWARDS』『ASEA』『Hanteo Music Awards』など主要な授賞式で計5つの大賞トロフィーを手にしている。

■公式発表 全文

こんにちは。

BELIFT LABです。

日頃よりENHYPENを応援してくださっているENGENEの皆様に心より感謝申し上げますとともに、今後のENHYPENの活動体制についてご案内いたします。

当社は、ENHYPENが今後進むべき方向性と次の目標について熟慮し、議論を重ねてまいりました。メンバーそれぞれが描く未来と、チームの方向性について深く話し合い、その過程でHEESEUNGが追求する音楽的志向が明確であることを確認し、これを尊重することに決定いたしました。

これに伴い、HEESEUNGはENHYPENから独立し、ENHYPENは今後の公式スケジュールより6人体制で活動を継続する予定です。

短い文章ですべての過程を十分にご説明することは難しいですが、長い時間をかけて熟慮を重ねた上での決定であることをお伝えしたく存じます。ファンの皆様すべてが同じ気持ちで受け入れることが難しいお知らせであるかもしれないことも承知しております。それでも、この決定がENHYPENとHEESEUNGの未来のための選択であることを、ご理解いただけますようお願い申し上げます。

ENHYPENは、ENGENEの皆様に変わらぬステージとエネルギーをお届けするために最善を尽くしてまいります。また、HEESEUNGはBELIFT LABの所属アーティストとして、ソロアルバムを通じて皆様にお目にかかる予定です。

新たな挑戦を始めるENHYPENとHEESEUNGへ、ENGENEの皆様の温かいご声援のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

ありがとうございます。