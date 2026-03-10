フジテレビ『めざましテレビ』の公式Xが更新され、乃木坂46の井上和が“めざましくん”を両手で持ち上げて微笑んでいるショットが公開された。

【写真】“めざましくん”を優しく持ち上げて笑顔を見せる乃木坂46の井上和

■井上和が『めざましテレビ』3月のマンスリーエンタメプレゼンターに就任

公式Xは、「3月のマンスリーエンタメプレゼンターは乃木坂46井上和さんに決定」と発表とともに1枚の写真を公開。ベージュのワンピースに身を包んだ井上が、番組の公式マスコットキャラクター”めざましくん”を両手で掲げた多幸感溢れるショットだ。”めざましくん”の両腕を優しく持ち、キャラクターに負けないほどの眩しい笑顔を浮かべる井上の姿が印象的だ。

続けて「アイドル・女優・モデルとマルチに活躍！大好きなアニメのエンタメニュースを伝えたいと意気込んでくれたよ 食レポもやってみたいって」と綴られ、6時台のエンタメコーナー皮切りに「イマドキ」や「めざましじゃんけん」といった人気コーナーへの出演も予定されている。生原稿読みや食レポにも挑みつつ、7時台からはMCとして番組終了まで出演し、旬なエンタメニュースを届ける役目を務めるようだ。初回出演は3月17日、6時30分頃と予定されている。

爽やかさと小顔っぷりも際立つショットに、SNSには「ビジュの破壊力強すぎる」「反則級にかわいすぎて罪」「にゃぎ可愛い」といった声と、プレゼンター就任に対するたくさんの「おめでとう」コメントが殺到。さらに、「朝からなぎちゃんが見られるの幸せ」「早起きしなきゃ」という様々な声が集まっている。

