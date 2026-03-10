[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇258銘柄・下落84銘柄（東証終値比）
3月10日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは367銘柄。東証終値比で上昇は258銘柄、下落は84銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は102銘柄。うち値上がりが95銘柄、値下がりは4銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は1740円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の10日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4591> リボミック 118 +18（ +18.0%）
2位 <7031> インバウＴ 782 +100（ +14.7%）
3位 <6666> リバーエレク 817 +93（ +12.8%）
4位 <6740> Ｊディスプレ 91.8 +9.8（ +12.0%）
5位 <7064> ハウテレ 1350 +118（ +9.6%）
6位 <3880> 大王紙 1230 +102（ +9.0%）
7位 <4777> ガーラ 223 +16（ +7.7%）
8位 <2375> ギグワークス 252.8 +14.8（ +6.2%）
9位 <3266> ファンクリＧ 99 +4（ +4.2%）
10位 <6721> ウインテスト 118.7 +4.7（ +4.1%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7940> ウェーブＨＤ 1107.2 -101.8（ -8.4%）
2位 <157A> Ｇモンスター 1270 -76（ -5.6%）
3位 <1459> 楽天Ｗベア 187 -8（ -4.1%）
4位 <318A> ＶＩＸＥＴＦ 640 -25.9（ -3.9%）
5位 <1699> 野村原油 521 -19.4（ -3.6%）
6位 <1357> 日経Ｄインバ 4643 -165（ -3.4%）
7位 <1360> 日経ベア２ 114.3 -4.0（ -3.4%）
8位 <1368> ｉＦＴＰＷベ 202 -7（ -3.3%）
9位 <1366> ｉＦ日経Ｗベ 117.2 -3.8（ -3.1%）
10位 <1671> ＷＴＩ原油 4421 -140（ -3.1%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5706> 三井金属 31600 +810（ +2.6%）
2位 <5713> 住友鉱 10338 +263（ +2.6%）
3位 <8002> 丸紅 5550 +137（ +2.5%）
4位 <5802> 住友電 10170 +239（ +2.4%）
5位 <6857> アドテスト 24640 +565（ +2.3%）
6位 <5803> フジクラ 24615.5 +550.5（ +2.3%）
7位 <7974> 任天堂 9315 +195（ +2.1%）
8位 <4062> イビデン 7995 +162（ +2.1%）
9位 <5801> 古河電 28000 +545（ +2.0%）
10位 <8591> オリックス 5035 +98（ +2.0%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4042> 東ソー 2462 -16.5（ -0.7%）
2位 <2802> 味の素 4362 -11（ -0.3%）
3位 <9432> ＮＴＴ 153.9 -0.2（ -0.1%）
4位 <8697> 日本取引所 1963 -0.5（ -0.0%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
