　3月10日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは367銘柄。東証終値比で上昇は258銘柄、下落は84銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は102銘柄。うち値上がりが95銘柄、値下がりは4銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は1740円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の10日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4591>　リボミック　　　　　118　　 +18（ +18.0%）
2位 <7031>　インバウＴ　　　　　782　　+100（ +14.7%）
3位 <6666>　リバーエレク　　　　817　　 +93（ +12.8%）
4位 <6740>　Ｊディスプレ　　　 91.8　　+9.8（ +12.0%）
5位 <7064>　ハウテレ　　　　　 1350　　+118（　+9.6%）
6位 <3880>　大王紙　　　　　　 1230　　+102（　+9.0%）
7位 <4777>　ガーラ　　　　　　　223　　 +16（　+7.7%）
8位 <2375>　ギグワークス　　　252.8　 +14.8（　+6.2%）
9位 <3266>　ファンクリＧ　　　　 99　　　+4（　+4.2%）
10位 <6721>　ウインテスト　　　118.7　　+4.7（　+4.1%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7940>　ウェーブＨＤ　　 1107.2　-101.8（　-8.4%）
2位 <157A>　Ｇモンスター　　　 1270　　 -76（　-5.6%）
3位 <1459>　楽天Ｗベア　　　　　187　　　-8（　-4.1%）
4位 <318A>　ＶＩＸＥＴＦ　　　　640　 -25.9（　-3.9%）
5位 <1699>　野村原油　　　　　　521　 -19.4（　-3.6%）
6位 <1357>　日経Ｄインバ　　　 4643　　-165（　-3.4%）
7位 <1360>　日経ベア２　　　　114.3　　-4.0（　-3.4%）
8位 <1368>　ｉＦＴＰＷベ　　　　202　　　-7（　-3.3%）
9位 <1366>　ｉＦ日経Ｗベ　　　117.2　　-3.8（　-3.1%）
10位 <1671>　ＷＴＩ原油　　　　 4421　　-140（　-3.1%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5706>　三井金属　　　　　31600　　+810（　+2.6%）
2位 <5713>　住友鉱　　　　　　10338　　+263（　+2.6%）
3位 <8002>　丸紅　　　　　　　 5550　　+137（　+2.5%）
4位 <5802>　住友電　　　　　　10170　　+239（　+2.4%）
5位 <6857>　アドテスト　　　　24640　　+565（　+2.3%）
6位 <5803>　フジクラ　　　　24615.5　+550.5（　+2.3%）
7位 <7974>　任天堂　　　　　　 9315　　+195（　+2.1%）
8位 <4062>　イビデン　　　　　 7995　　+162（　+2.1%）
9位 <5801>　古河電　　　　　　28000　　+545（　+2.0%）
10位 <8591>　オリックス　　　　 5035　　 +98（　+2.0%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4042>　東ソー　　　　　　 2462　 -16.5（　-0.7%）
2位 <2802>　味の素　　　　　　 4362　　 -11（　-0.3%）
3位 <9432>　ＮＴＴ　　　　　　153.9　　-0.2（　-0.1%）
4位 <8697>　日本取引所　　　　 1963　　-0.5（　-0.0%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

