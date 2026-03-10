五輪公式SNSが公開

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）に、世界から再び絶賛の声が相次いだ。五輪公式SNSで公開された1本の映像が、ファンの視線を釘付けにしている。

五輪のリンク上で華麗に舞ったりくりゅう。ペア・フリーで世界最高点を叩き出した演技に、改めて熱い視線が注がれている。

先月6日（日本時間7日）に正式開幕した大会から1か月余り、オリンピック公式Xは9日、「ミラノ・コルティナ2026のペア・フリースケーティング決勝は、これまで見たこともないような最高のスロージャンプの連続だった」と綴り、1本の映像を公開。日本のりくりゅうを含む、11組のスロージャンプを並べた。

冒頭に登場したのはりくりゅうペア。木原の手で回転をかけられながら跳んだ三浦は滑らかに着氷。この後には各国ペアのスロージャンプが続くが、りくりゅうペアの場面で見られたスムーズな着氷にX上のファンが虜に。改めて喝采の声が並んでいた。

「日本ペアのスロージャンプと着氷は、明らかに他を圧倒していた……空気のような軽やかさで……金メダル獲得も納得だ」

「この総集動画を見ただけで、りくりゅうが勝者だと確信できる。滑らかで、高く、遠く、そして滞空時間も素晴らしい」

「スローやリフトの数々は圧巻で、まさにファンが待ち望んでいた通りだった。日本のリク・ミウラとリュウイチ・キハラが素晴らしいパフォーマンスを披露して金メダルに輝き、日本ペア史上初の快挙を成し遂げた」

「このレベルの投げ技には、どれほどの技術的な準備を重ねたとしても、それだけでは決して作りだすことも代用することもできない。パートナー間の信頼が必要不可欠だ」

りくりゅうは25日開幕の世界選手権（チェコ・プラハ）の代表にも入っていたが、2月27日に日本スケート連盟が出場辞退を発表。2人は8日、練習拠点とするカナダへの出国をSNSで報告した。



