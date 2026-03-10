アップルが、MacBookシリーズにおいて、さらなるプレミアムモデル「MacBook Ultra（仮）」を準備しているようです。

米ブルームバーグの報道によれば、この新モデルはMacBook Proを凌駕する最上位に位置づけられるとのこと。主な特徴として噂されているのは以下の通りです。

次世代「M6」チップ搭載 待望の有機EL（OLED）ディスプレイ採用 Mac史上初の「タッチ機能」搭載 従来比でさらなる「薄型化」を実現

発売時期は2026年の第4四半期（10月〜12月）と予想されています。なお、既存のMacBook Proも発売されますが、Ultraが「Pro」の名称を継承する可能性も残されているようです。

価格も「Ultra」級に？

懸念されるのは価格です。2017年に「iPhone X」で有機ELを初採用した際、アップルは価格体系を一新して大幅な値上げを断行しました。MacBook Ultraも同様に、最新技術を詰め込むことで、高級志向のユーザーをターゲットにした超高価格帯になる可能性があります。

MacBook Ultraのほかにも、折りたたみ式「iPhone」やカメラ内蔵の「AirPods」といった噂も絶えません。2026年末、アップルのエコシステムは「Ultra」の名の下に再編成されている可能性があります。

