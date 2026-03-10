「ＷＢＣ東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ 侍ジャパン−チェコ代表」（１０日、東京ドーム）

試合前会見で侍ジャパンの井端弘和監督に珍質問が飛んだ。

英語で「Ｎｅｔｆｌｉｘの中継についてどう思いますか？」という質問が飛ぶと、指揮官は穏やかな笑みを浮かべながら「朝からずっと見てますし、この試合が終わった後、アメリカラウンドの試合を見られるのはありがたい。一日中、野球中継を見られている。向こうに行ってからの情報は早いのかなと思います」と明かした。

チームはすでに３連勝で１位通過を決めているが「まだ投げてない投手もいますし、試合にそこまで出てない選手もいる。打席数の少ない選手もいる。そういう選手に結果を出してほしい」と語った指揮官。スタメンについて「今のところ、まだ時間ありますし。練習もありますし。そういうところで打順等は考えていこうと思う」と言う。

試合後に米国へ渡るが「球場に足を運んで見に来てもらっている方にいい試合を見せたい。国民のみなさんに喜んでもらえる姿を見せて、また向こうにいって日本中を熱くしたい」と井端監督。選手たちには「とにかく出る選手には状態をあげてほしい。良い形で向こうに行けたらいいなと思います」と語っていた。