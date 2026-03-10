【ナンバーズ4】出萌クンの萌え予想（3月10日〜3月23日）

恒例の月別データを紹介します。2月の抽せんは20回で、そのうちゾロ目が出たのは13回。ゾロ目が多い月でした。注目したいのは「88」。昨年の10月以降、出たのは1月28日の1回だけです。そろそろ、まとめて出るかもしれません。予想の参考にどうぞ。

では、出萌名人の予想から。

「千の位に『1』と『4』を。ゾロ目の勢いはまだ続きそう。『33』を狙います」

続いて、達人の遠藤秀さん。

「12月から2月の3カ月間で、1回しか出ていないゾロ目『77』『88』が本命。バラナンバーは『1』『3』『4』『5』『7』の組み合わせ」

【3月10日〜3月23日】

出萌クンの萌え予想

1027 4723

1302 4302

1230 4072

1337 4233

1303 4373

遠藤さんの達人予想

7743 7543

7741 7541

8851 7531

8841 7431

7788 5431

直近7回の当せん数字

※はゾロ目

2月26日 第6928回 3099※

2月27日 第6929回 2586

3月2日 第6930回 7626※

3月3日 第6931回 9087

3月4日 第6932回 8404※

3月5日 第6933回 2852※

3月6日 第6934回 7592