¡ÚÂçÁêËÐ¡ÛÅ´¿Í¡¦¶ÌÏÉ¤¬ÎòÂå£±°Ì¤ËÊÂ¤ÖËëÆâ½Ð¾ì£±£´£·£°²óÅþÃ£¤â¡Ä£³Ï¢ÇÔ¤Ç¡ÖÊ£»¨¤Ç¤¹¡×
¡¡³Ñ³¦¤ÎÅ´¿Í¤Ë¿·¤¿¤Ê·®¾Ï¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£ÂçÁêËÐ½Õ¾ì½ê£³ÆüÌÜ¡Ê£±£°Æü¡¢ÂçºåÉÜÎ©ÂÎ°é²ñ´Û¡Ë¡¢¶ÌÏÉ¡Ê£´£±¡áÊÒÃËÇÈ¡Ë¤ÎËëÆâ½Ð¾ì²ó¿ô¤¬£±£´£·£°²ó¤ËÅþÃ£¡£ÎòÂå£±°Ì¤Î°°Å·Ë²¡Ê¸½ÂçÅç¿ÆÊý¡Ë¤ÎµÏ¿¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏËëÆâÀµÂå¡Ê£³£´¡á»þÄÅÉ÷¡Ë¤Ë²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ½éÆü¤«¤é£³Ï¢ÇÔ¡£¡Ö¡ÊµÏ¿Ã£À®¤Ï¡Ë¤¦¤ì¤·¤¤È¾ÌÌ¡¢¼«Ê¬¤ÎÁêËÐ¤¬¾ð¤±¤Ê¤¤¡£Ê£»¨¤Ç¤¹¡×¤È¹õÀ±¤Î²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡£´ÆüÌÜ¤Ë¤ÏÆ±µÏ¿¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ìÈÖ¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¹½¤¨¡£¡Ö¡ÊµÏ¿¤Ï¡Ë¹Í¤¨¤º¤Ë¼«Ê¬¤ÎÁêËÐ¤ò¼è¤êÂ³¤±¤¿¤¤¡£¼¡¤Î°ìÈÖ¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤¤ÁêËÐ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ìÄ¾¤·¤¿¡£