日向坂46高橋未来虹、ミニボトムス×タイツ姿で美脚ライン際立つ「完璧なスタイル」「着こなしが神」と反響
【モデルプレス＝2026/03/10】日向坂46の高橋未来虹（※「高」正しくは「はしごだか」）が3月9日、自身のInstagramを更新。タイツを取り入れたコーディネート姿を公開した。
【写真】日向坂46人気メン「完璧なスタイル」タイツコーデで美脚際立つ
高橋は「リアルミート＆グリート in 京都 ありがとうございました」と感謝の言葉をつづり、コーディネートショットを投稿。フロント部分に大輪の花をつけたバラがデザインされたグレーのトップスにレースがあしらわれた白のミニ丈ボトムスとダークカラーのタイツを合わせた美しい脚のラインが際立つスタイルを披露している。また、笑顔の写真や頬に手を添えてポーズをとる自撮りショットなども載せている。
この投稿は「着こなしが神」「完璧なスタイル」「可愛いが止まらない」「めちゃくちゃ綺麗」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
