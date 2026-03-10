aespaジゼル、ピンクヘア×美脚際立つ黒タイツ姿披露「ビジュ最強」「2次元から出てきたみたい」の声
【モデルプレス＝2026/03/10】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のGISELLE（ジゼル）が3月9日、自身のInstagramを更新。タイツを着用したショットを公開し、注目が集まっている。
【写真】25歳K-POP美女「レベチのスタイル」ショーパン×黒タイツの美脚ショット
ジゼルは「seven weeks a week」とつづり、屋内で撮影された複数枚の写真を投稿。鮮やかなピンク色のロングヘアに、引き締まった脚のラインが際立つブラックのショートパンツとタイツ、シースルートップスを合わせ、首元に片手を添えたポージングでカメラに視線を向けている。
この投稿には「美脚すぎる」「レベチのスタイル」「ピンクヘア似合う」「かっこいい」「ビジュ最強」「2次元から出てきたみたい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
