マーゴット・ロビー、前髪ありでイメチェン！ ロングヘアばっさりカットの新ボブヘア披露
映画『バービー』や『嵐が丘』で注目のマーゴット・ロビーが、これまでのイメージを一新する前髪ありのボブヘアを披露した。
【写真】ほぼつま先立ちの衝撃！ マーゴット・ロビー『嵐が丘』イベントで魅せた圧巻スタイル
Just Jaredによると、現地時間3月9日、パリ・ファッション・ウィークで開催されたシャネルのフォトコールイベントに、シースルーのタンクトップとデニム姿のマーゴットが来場。
世界中に旋風を巻き起こした映画『バービー』や『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY』などで披露してきた、アイコニックなブロンドのロングヘアを肩の上でばっさりカットし、新ヘアスタイルをお披露目した。
マーゴットは最新作『嵐が丘』が日本で公開中。『プロミシング・ヤング・ウーマン』のエメラルド・フェネル監督が、エミリー・ブロンテによる世紀の悲劇を映画化した本作のプロモーションで、先月まで世界中を飛び回っていた。プロモーションでは『バービー』でも注目を集めたメソッドドレッシングを各地で展開。コルセットを用いたドレス姿に合わせ、さまざまにアレンジしたヘアスタイルを見せていた。
