大井競馬２日目の３月１０日、第１１Ｒでフジノウェーブ記念・Ｓ３が１４００メートルを１６頭で行われ、安藤洋一騎手騎乗の単勝５番人気、ナンセイホワイト（牡６歳、大井・米田英世厩舎、父タリスマニック）が中団から一気の末脚で抜け出して１着。２０年全日本２歳優駿・ＪｐｎＩ勝ちなど１２勝を挙げている兄アランバローズに続く重賞制覇を飾った。

２馬身差２着は７番人気のジョージテソーロ、３着は１４番人気のドリームビリーバーで３連単は１３５万５２８０円（１３８６番人気）の高配当となった。

勝ったナンセイホワイトは４月１５日に大井で行われる東京スプリント・Ｊｐｎ２の優先出走権も獲得した。

安藤洋一騎手（ナンセイホワイト＝１着）「ほんとうにうれしい。僕が乗ったここ２戦は２回とも力んで走っていたので、距離短縮で折り合いがついて必ずはじけるんじゃないかとは思っていましたし、１４００メートルは大丈夫だと、自信はありました。きょうのメンバーでこの勝ち方は本当に価値があると思います」

◆ナンセイホワイト 父タリスマニック、母カサロサーダ（父ステイゴールド）。牡６歳、大井・米田英世厩舎所属。通算２４戦９勝。重賞初勝利。総獲得賞金は７８０５万５０００円。北海道新冠町・大狩部牧場の生産。馬主は池田喜吉氏。