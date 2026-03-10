豪雨被害の酒田市荒瀬川で整備計画を説明 川幅拡大や橋の架け替え進め2028年度完了を目指す
おととし7月の豪雨災害で大きな被害が出た酒田市の荒瀬川の改良復旧事業について、本格的な整備計画がまとまり9日夜、住民説明会が開かれました。工事は2028年度中の完了を目指します。
この説明会は、おととし7月の大雨で氾濫し周辺地域に大きな被害が出た酒田市の荒瀬川を管理する県が開いたもので、会場には、流域の住民ら40人あまりが参加しました。
計画では、大雨で氾濫した荒瀬川のおよそ13キロ区間で川幅を広げる工事のほか、橋の架け替えや撤去などを行い、おととし7月の豪雨と同じ規模の洪水でも氾濫を防げるようにします。
9日夜は、対象地区のうち八幡橋から荒瀬川橋までの区間の改良復旧工事について整備計画を説明しました。この中で、現在およそ15メートルから20メートルの川幅を40メートルから50メートル程度まで掘り広げ、新たな護岸を整備することなどが説明されました。
豪雨災害からまもなく1年8か月。この春からようやく本格的な工事が始まる見通しが示されました。工事は2028年度中の完了を目指します。11日は、荒瀬川橋から三保六橋までの中流地区について説明会が開かれる予定です。