米国がイランとの軍事衝突開始からの2日間で56億ドル（8818億円）規模の武器を使ったと推定された。戦争長期化の可能性が提起される中で米国は韓国に配備された高高度防衛ミサイル（THAAD）の一部を中東に移動させるなど世界の軍事資産再配備に出た。

ワシントン・ポストは9日、米国防総省の試算を引用し、イラン空爆開始から2日間で56億ドル相当の弾薬と武器が使われたと報道した。この数値は最近米議会にも報告されたという。

同紙は戦争序盤から莫大な武器費用が投入され、米軍の先端武器在庫が予想より早く減っているとの懸念が議会で大きくなっていると伝えた。一部議員はイラン作戦が米軍の戦争対備態勢を弱めさせかねないと指摘してきた。

実際に米軍は先月28日の空爆開始後にトマホーク巡航ミサイルと防空迎撃ミサイルなど数百発の精密誘導武器を発射した。米中央軍司令部はこれまで2000発以上の武器を使いイラン国内5000カ所以上の目標を打撃したと明らかにした。

こうした状況で米国防総省は世界に配備された防空戦力を中東に移動させている。同紙は米政府関係者2人の話として、韓国に配備されたTHAADの一部装備が中東に移動していると報道した。

米軍はまた、インド太平洋地域を含むさまざまな地域に配備されたパトリオット迎撃ミサイル備蓄分も移動させ、イランのドローンと弾道ミサイル攻撃に備えた防衛力を強化しているという。

ただ米当局者はこうした措置が中東地域の武器不足のためというよりはイランの報復攻撃が拡大する可能性に備えた予防的対応だと説明した。

京畿道烏山（キョンギド・オサン）の米空軍基地で見られた米軍の大型輸送機が最近相次いで韓国を離れたことが確認され、在韓米軍の防空資産が中東に移動した可能性も提起された。

専門家らはこうした再配備が他の地域の軍事均衡に影響を与えかねないと指摘する。米シンクタンク戦略国際問題研究所（CSIS）のマーク・カンシオン研究員は「THHADとパトリオットミサイルをさらに使うほどインド太平洋地域とウクライナが甘受すべきリスクが大きくなる恐れがある」と話した。

米軍は高価な精密誘導武器の使用を減ら比較的安い武器への戦術転換も検討している。ヘグセス米国防長官とケイン統合参謀議長は最近の会見で、制空権確保後にレーザー誘導爆弾の使用を増やす計画だと明らかにした。

戦争がどれだけ続くかは依然として不透明だ。トランプ大統領は作戦が4〜6週間ほどかかると言及したが、最近のインタビューでは「イラン軍は相当な打撃を受けており作戦はほぼ完了段階」と話している。