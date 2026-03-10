東日本大震災からあす3月11日で15年。震災後の原発事故をうけ政府が運転停止を要請したのが中部電力の浜岡原発です。



データ不正問題の発覚により再稼働が遠のく中、原発が私たち静岡県民に与える影響とは？



2011年、東日本大震災後に起きた福島第一原発の事故。政府が“異例の会見”をしたのはその2か月後でした。



（菅首相･当時）

「浜岡原子力発電所の全ての原子炉の運転停止を中部電力に対して要請いたしました」





中部電力は政府の要請を受けて浜岡原発の全ての原子炉を停止したのです。一方、ここ数年は物価上昇の影響などから再稼働を「容認」する声が増える傾向に…掛川・菊川・牧之原の周辺3市の市民への調査では去年、再稼働を容認する回答が全て「4割」を超えました。全国でも“原発回帰”が進んでいます。高市首相は原発の再稼働を官民挙げて加速させる考えを明らかに…。1月には新潟県の柏崎刈羽原発が福島の事故を起こした東京電力の原発としては事故後、初めて再稼働しました。浜岡原発も“最大のヤマ場”といわれた想定される「津波」と「地震」の審査をクリアし再稼働が近づいたように見えました。ところが…。（中部電力 林 欣吾 社長）「心より深くおわび申し上げます。本当に申し訳ありませんでした」地震の揺れの大きさ「基準地震動」のデータを意図的に過小評価した不正が発覚。（原子力規制委員会 山中 伸介 委員長）「安全規制に対する暴挙である」原子力規制委員会による審査は「停止」され、中電が目指す再稼働は見通せない状況に…。再稼働が遠のいた影響を受けるのが、立地する御前崎市です。市の税収は、5号機が営業運転を始めた翌年、2006年度の約116億円をピークに右肩下がりに…。原発の施設や設備に課せられる固定資産税の減収が主な要因で、2024年度は約67億円とピーク時の6割ほどにまで落ち込みました。不正問題が市の財政に与える影響について下村市長は…。（御前崎市 下村 勝 市長）「（原発に）全く依存しない状況はないと思います。共存しながらリスクが少ない状況を作り出して、再稼働がいつになるのかわからないので。どういう状況になっても、今の御前崎市が破綻していかないように、ちゃんとハンドリングしていかなければならない」原発に頼らない財政運営を目指すとした市長。ただ、原発の交付金で建てた公共施設の維持管理も財政を圧迫しています。開院から40年になる「市立御前崎総合病院」は慢性的な赤字経営で、市は約8億5000万円を補てんしている状況です。オープンから27年がたつ「市民プール」も…。（記者）「市民プールも原発の交付金を使って建てられました。ウォータースライダーなどが人気の施設ですが、去年値上げされたといいます」年々増加している維持管理費を賄うため、2025年7月、入場料の値上げに踏み切りました。さらに開館から32年がたった「市立図書館」では…。（御前崎市立図書館 市川 幸治 館長）「ここから雨漏りがするので。結構ボタボタ落ちてきてしまうものですからね」本や新聞を保管する倉庫で雨漏りが発生し、大雨が降る前はブルーシートを張るなど対策が必要に…。老朽化の影響はほかにも…。（御前崎市立図書館 市川 幸治 館長）「こちらの天窓の日よけフィルムですが、老朽化でこのようにはがれてしまっている状況です。できれば（修繕）したいですが、優先順位をつけながらやっているので、まずは直接影響があるところからということで…」この図書館の蔵書数は約28万冊。人口当たりの蔵書数は静岡県内トップですが、予算は、ここ数年、毎年約1割ずつ削減されているそうです。（御前崎市立図書館 市川 幸治 館長）「ところどころ老朽化が進んでいるものですから、優先順位をつけて修繕をやり繰りしているところです」厳しい財政状況が続く中市長に“再稼働への姿勢”をたずねると…。（御前崎市 下村 勝 市長）Q.再稼働についての考えは？「今議論するタイミングではないと思っています。今回の不正がどういう影響を与えるものであったのか。そこをしっかり見極める必要がある。その後で住民の理解が得られる状況にならないと、なかなか再稼働は難しい」一方、中部電力は「電力の安定供給や脱炭素の観点から原発は必要との認識は変わらない」と再稼働を目指す姿勢を示しています。運転停止した2011年以降、“稼働ゼロの状態”にもかかわらず原発関連でおよそ1兆4000億円の費用がかかっている中電。関西電力や九州電力に比べ電気料金が高い水準にあるなど、原発を再稼働している電力会社との“差”も出ています。原発を動かすと電力会社の利益は増えるのか。会計学の視点から原発を分析している立命館大学の金森教授は…。（立命館大学 経営学部 金森 絵里 教授）「有価証券報告書という電力会社が出している情報がありますが。必ずしも原発依存度が上がったからといって、経常利益率が上がっているわけではない。それは、原発を使えば使うほど利益が増えることを意味していないわけです。電気料金を下げたとか（利益が）たくさん出たから他の設備投資に回したなどの理由で利益が上がっていないことも考えられます。原発を使っても利益が増えない理由はこういう理由があります…という情報を、電力会社には出してほしいと思います」「原発の依存度が高くても必ずしも利益率は高くない」と指摘します。また、会計学から見た原発のメリット、デメリットについては…。（立命館大学 経営学部 金森 絵里 教授）「メリットは今の数字だけでみると原発は安く計算されているんですね。なので原発を使えば電気料金は下がるのはあると思います。ただ、長期的に見た時に、『核のごみ』の問題が解決されていないですよね。短期的には（電気代が）安いというメリットは享受できるかもしれませんが、長期的にはそのコストが顕在化してくるので、使えば使うほどそのコストは増えていくので、長期的にはデメリットの方が大きいのではとも思います」データ不正問題により遠のいた再稼働。浜岡原発に依存してきた地元は、その恩恵と払拭できない不安のはざまで揺れる中、その必要性が、今、改めて問われています。