人気グループBTSのジョングクのカムバックを控え中国のファンクラブが超大型応援プロジェクトを公開した。

中国ファンクラブ「ジョングクチャイナ」はXを通じ、21日にソウル・光化門（クァンファムン）で開かれるBTSカムバック公演を控え、ジョングクのための大型広告サポートを進めると明らかにした。

今回のサポートは3月20日から22日まで3日間にわたり進められる。場所は光化門交差点に近い世宗大路（セジョンデロ）と清渓川（チョンゲチョン）が交わる一等地で、コリアナホテル外壁に設置された超大型LEDモニターを使う。

広告規模も圧倒的だ。バスケットボールコート3面分に相当する1200平方メートル規模の大型LEDモニターでジョングクのカムバックを応援する広告動画を放映する。

動画は毎日午前9時30分から始まり、毎時30分ごとに1分ずつ繰り返し放映する。1日約9時間30分にわたり続く。光化門広場に位置する李舜臣（イ・スンシン）の銅像とともに見える場面もあると予想される。

ファンクラブは最も注目度が高い時間帯を確保した。公演プレショー動画が始まる直前の最後の1分、いわゆるゴールデンタイムにジョングクの単独広告動画が送出されるよう準備した。