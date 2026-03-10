全人代への出席に向け資料を準備するエルデンダライさん。（２０２０年８月撮影、フフホト＝新華社配信）

【新華社フフホト3月10日】中国の全国人民代表大会（全人代）代表を務める内モンゴル自治区東ウジムチン旗のモンゴル族牧畜民、額爾敦達来（エルデンダライ）さんは、草原の暮らしを守りながら地域の発展に取り組んできた人物だ。父親は地元でいち早くボランティアの国境警備員となり、長年にわたり国境付近を巡回していた。

「子どもの頃、父はよく馬に乗り、私を連れて国境線を見回った」。エルデンダライさんは当時をそう振り返る。成長すると自らその役目を引き継ぎ、「馬上の国境警備員」として巡回を続けてきた。

国境線は長く、地形も険しい。車両が通れない場所も多く、巡回は馬に頼らざるを得ない。真夏の酷暑でも真冬の厳寒でも、エルデンダライさんは休むことなく国境沿いを見回り、施設の状況を確認したり異常を記録したりしながら、国境警備の警察や部隊と連携してきた。

国境警察と共に巡回活動を行うエルデンダライさん。（２０２０年８月撮影、フフホト＝新華社配信）

牧畜地域で長年暮らしてきた全人代代表として、エルデンダライさんは、従来の分散型の放牧では収益が上がりにくいことを実感している。牧畜民が本当に豊かになるには、畜産業を産業化し、ブランド化していく必要があると考えている。

牧畜民の家を訪ね、草原を見て回り、意見を聞きながら、地域に適した発展モデルを模索してきた。その働きかけにより、東ウジムチン旗ハタブチ鎮で供銷合作社（購買販売協同組合）が設立され、分散していた牧畜民をまとめる役割を果たしている。合作社は飼料の一括購入や家畜の科学的飼育、畜産物の集約販売、ブランド構築まで、牧畜民に総合的な畜産サービスを提供している。

牧畜民に国の政策を伝えるエルデンダライさん（右から３人目）。（２０２０年８月撮影、フフホト＝新華社配信）

地元では、エルデンダライさんが牧畜民の草場で科学的な飼育法を教える姿もよく見られる。合作社では牧畜民と共に商品の仕分けや包装を行い、市場との連携にも取り組む。展示即売会では地元の良質な牛羊肉を自ら紹介し、草原の産品を全国へと広げている。

牧畜民の那木拉（ナムラ）さんは「以前は経験頼みで家畜を育て、販売先も運任せだった。今は合作社が技術を指導し、販路も見つけてくれ、収入は年々増えている」と話す。（記者/哈麗娜）