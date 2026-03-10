高校中退、フリーター生活を経て、38歳で東京大学医学部（理III）に合格。現在、依存症治療の第一線で活躍する精神科医・西村光太郎氏（58歳）は、自他ともに認める“異端”の経歴の持ち主だ。

【写真】この記事の写真を見る（46枚）

そんな彼の人格形成に大きな影を落としたのは、裏社会で暗躍した“事件屋”の父、西村嘉一郎の存在。「同じことをやれと言われたら絶対に真似できない」父は一体どのような人物だったのか。まるで映画のような、ヤクザまがいの父に翻弄された幼少期からの軌跡を振り返る。



精神科医の西村光太郎氏

◆◆◆

浮き沈みが激しすぎた家庭環境

――早速ですが、お父様にまつわる思い出は結構バイオレンスだとか。

西村 はい、時代も関係するかもしれません。小学校のとき、父が事業で作った借金が原因で、家に借金取りが来たんです。玄関先にあったタヌキの置物を「おらぁ！」とか言って破壊して帰っていくんですよ。

――お父様はどのような事業をされていたんでしょうか。

西村 いわゆる“事件屋”を生業にしていました。他人の紛争をいろんな方法で「解決」する裏稼業ですね。

――高収入だから裏稼業に足を踏み入れるのかと想像するのですが、借金を作られていたということは、暮らし向きはあまり豊かではなかった……？

西村 これが難しいんですよ。簡単に言えば、非常にアップダウンが激しかったです。小学校1年生までは大阪の岸和田で過ごしたのですが、そのときに住んでいた家はとても良い家だったと記憶しています。広い庭に犬を飼っており、父は運転手付きの車に乗っていましたね。ただ、小1の終業式、12月24日に、母から「和歌山に行くよ」と言われて、母の実家に突然引っ越しをしたんです。いま振り返ると、父が事業関係で何かしでかしたことが原因でした。いきなりだったから友人達に別れを言うこともできませんでしたね。

――和歌山での暮らしはどうでしたか。

西村 暮らしたのは、三軒長屋（1階建ての家が3つ繋がっている建物）です。台所と6畳の部屋が1つ。そんな家に、母と兄、妹、私の4人で暮らしていました。当時は電話線も引いてなくて、何かあれば500メートルくらい先の親戚の家で電話を借りていました。ただ、不思議と自分が貧乏だと感じることはなかったですね。和歌山で新しくできた友人も、「母親が蒸発した」とか重い事情を抱えていて、暮らし向きもよくなかったからかもしれません。

そのタイミングで父と母は離婚しました。 後に知ったのですがこの頃は生活保護を受給して、なんとか生活していたそうです。

――その後の小学校生活についても教えてください。

西村 和歌山には私が小4までいたのかな。そのあと、大阪の枚方に引っ越しました。ちょうどその頃、両親が再び結婚したはずです。枚方の家もボロかったですね。ただ、2階建ての集合住宅、間取りは3DKとだいぶ広くなりました。

――枚方での思い出はありますか。

西村 和歌山時代に比べて家は広くなったものの、地域柄なのか、裕福な家の子どもの割合が増えて、相対的に自分が貧乏だと感じることが多くなりましたね。なんとなく、豊かな家庭の子とは付き合う気になれなくて、複雑な事情を持った子のほうが波長は合いました。線路沿いに住んでいて、いつ遊びに行ってもお父さんがゴロゴロしているような子とかね（笑）。

――小学生ながら経済格差を肌で感じていたんですね。

西村 そうかもしれません。中学生になるあたりで、同じ校区内の新築マンションに引っ越したんですよ。当時は父の仕事の調子がよかったのでしょう。4DKの新築マンションです。明らかに景気がよくなったなと思いました。また、これまでの自分の経済的な位置と比べて、だいぶランクアップしたのを子どもながらに感じてもいました。

借金取りが玄関ドアをドンドン叩き、電話からは「ぶち殺す」という声が…

――中学校生活はいかがでしたか。

西村 枚方市立楠葉中学というところに進学しましたが、楽しかったですよ。自分で言うのもなんですが、勉強は昔から結構できたんです。3歳上に兄がいて、やることがないときに兄の教科書を読んだりしていたので、授業で教えられることの大半は知っていました。運動神経はあまりよくなかったですが、体力はあったので体育祭では3年間1500m走のクラス代表でした。で、住んでいる家も周囲と比べて悪くない。生徒会役員も務めていました。今考えるとこの頃は人生の絶頂期だったかもしれません（笑）。

――そのままお父様のお仕事がうまくいくとは想像しづらいですが、どうだったのでしょう。

西村 そうですね。私が中3くらいからまた借金取りが来るようになりました。もう「怖い」というより「またか」という感じでしたね。

塾から帰宅したら知らない男達が家にいて、母に「奥さん、今日は手ぶらでは帰れませんからね」なんて迫っている場面を何度か見ました。近所に「西村嘉一郎はお金を返さない犯罪者です」とか書かれた張り紙をされたこともあって、私と母が夜半に剥がして回ったこともあります。

ある年の12月30日には、こんなことがありました。父と母が妹と3人でどこかに旅行に行っており、自宅には私と兄だったとき、借金取りが凄まじい勢いで玄関のドアをドンドン叩くんですよ。電話も鳴って、受話器を取ると、電話口から「ぶち殺す」とか言われたりしてね。兄はもう震え上がりながら、「家に入ってきたら包丁で刺し殺してやる」なんて言って。

――その一件について、西村さんはどう感じましたか。

西村 せめて事前に言っておいてほしかった、と。おそらく、両親は借金取りが来ることはわかっていたと思うんです。未成年の子どもにその対応をさせるのはいいんですけど、せめて知っておきたかったですよね。

父親としては失格、でも…

――西村さんからみて、お父様はどのような人でしょうか。

西村 人としてはともかく、父親としては失格ですね。

いま自分が精神科医になってわかるんですが、父は典型的な“積極奇異型アスペルガー”（人との距離感がわからず、空気を読まずに突っ走るタイプ）だったように感じます。

愛人の一人が実家に怒鳴り込んできたり、北新地のホステスを愛人にして西九条に店を持たせたり、もうやっていることがめちゃくちゃな人で（笑）。母に後年聞いたところによると、そういう女性が6人ほどいたとのことでした。

それ自体はめちゃくちゃなことです。でも、人間として「自分が絶対に到達できない領域にいた」と思わせられる存在ですね。

ただ、昨年12月、白血病と診断されて3日くらいであっという間に亡くなりました。

――お亡くなりになられたのですね。

西村 はい。母から「帰ってきて」と電話を受けて、次の日に行こうと思っていたら、その日の晩に亡くなってしまいました。

父は長年実家には帰らず、東京の愛人のところにいたようなのですが、亡くなる1年くらい前にぽっと帰ってきたそうです。ただ、本人が自分の死期を悟って本妻のもとに……というわけではなく、「次はこんな仕事をやるんや」みたいなことを言っていたらしいので……どういう風の吹き回しだったんでしょうね。

自立できず、学歴コンプレックスを子どもに転嫁した母親

――お父様は「父親としては失格」だけど、「自分が絶対に到達できない領域にいた」存在だと振り返られましたが、お母様にはどのような感情がありますか。

西村 母に対しては消えない陰性感情があるんですよね。自立ができない女性だと感じていて。父がここまで増長したのも、父のやりたい放題を母が容認してきたことが遠因だったのではないかとさえ思っています。

母は学歴に対するこだわりやコンプレックスがある人でした。自分自身は全てのアルファベットを書くこともできないような人でしたが、たびたび「私も家庭環境が悪くなかったらもっと……」みたいなことを言っていました。ことあるごとに同級生と私を勉強で競うように仕向けたり、進学先に口出ししたりしてきたり。関係は必ずしもよくなかった印象が残っていますね。

――進学先に口出し……というと、行きたい学校に行けなかったり。

西村 そうですね。私は元々、中学の友人たちと一緒に地元の府立高校に進学するつもりだったんですが、母の意向で、周辺でもっとも偏差値の高い私立高校に強制的に進学させられました。いわゆる名門附属校で、中学受験をしてエスカレーター式に上がってくる子たちが7割くらいのところです。

私立の中高一貫校に通わせられる家庭ということで、皆さん非常にお金があるわけですよ。恵まれた子どもたちが多くて、「なんで母の見栄のために私が苦しい思いをするんだろう」と嫌になっていました。名門附属校になると、頭脳ではなく家庭環境の勝負になる局面があるのに、母はその点をまったく考慮しなかったんです。

――学校に通うのも楽しくなくなりそうですね。

西村 はい、その頃は中学時代の友人達とよくつるんでいて、次第に学校へも行かなくなり、高2のときに退学をしました。母は怒っていたように記憶していますが、内心では「知ったことではない、俺は悪くない」と思っていました。その後は、引きこもりみたいな生活をしていましたね。

〈「定職につかないなら娘と別れて」箱入り娘の義母から告げられた最後通告…高校中退のフリーターが“東大医学部”に合格した“まさかのきっかけ”〉へ続く

（黒島 暁生）