Á°²óÂç²ñ¤Ç´Ë¤¤ÊÑ²½µå¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤«¤é»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¥Á¥§¥³¤Î¥ª¥ó¥¸¥§¥¤¡¦¥µ¥È¥ê¥¢Åê¼ê¤¬º£Âç²ñ¸Â¤ê¤ÇÂåÉ½°úÂà¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥§¥³ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ÎSNS¤Ç¥µ¥È¥ê¥¢Åê¼ê¤ÎÆ°²è¤¬±Ñ¸ì¤Î»úËëÉÕ¤¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤¬2ºÐÈ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡£Ìîµå¤Î±óÀ¬¤Ç¹ñ¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤«¤é¡×¤È¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìîµå¤ÏÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£