名門高校をドロップアウトし、食パンにマヨネーズを塗って飢えをしのぐフリーター生活。どん底にいた西村光太郎氏の人生を劇的に変えたのは、なんと黎明期の出会い系サイトだった。

出会った相手は、世界トップレベルの大学院出身の超エリート「箱入り娘」。彼女との結婚を阻む“厳格な義母からの最後通告”が、29歳のフリーターを「東大医学部（理科III類）合格」という無謀すぎる挑戦へと駆り立てていく。愛とコンプレックスの相乗が起こした奇跡の一部始終に迫る。



精神科医の西村光太郎氏

アラサーで代議士秘書を失職、さらに彼女からは二股をかけられ破局

――高校中退後、西村さんは大検を取得し、早稲田大学へ入学したと伺いました。

西村 そうですね。私が19歳〜20歳のとき、ちょうど1987〜88年くらい、バブルのタイミングで、つい最近亡くなった父の羽振りがとてもよくなった時期があったんです。「お前も勉強はできるんやからプラプラしとらんで大学にいったらどうや？」なんて言われて。

高2までは単位も取っていたので、3ヶ月の準備で大検が取れて、早稲田大学を受験して合格しました。父は、仕事で大物政治家とも付き合うような人でしたが、学歴は高卒でコンプレックスが強かったんですよね。「東大、京大、一橋、早稲田、慶應が行く価値がある大学」などと私が中学生の頃から呪文のように話していました。一方で自身が学歴と無関係に成り上がってきたという自負もあったでしょうから、父の私に対する当時の心境は複雑なものがあったでしょうね。亡くなった今となって思うことではありますが。

――早稲田大学のキャンパスライフはいかがでしたか。

西村 同級生と少し年齢は離れていたけど、変わった人が多くて、楽しかったですよ。そういえば、その頃、父の事業の調子が良く、実家は8LDKの豪邸になっていたんです。なので、学費と生活費は出してもらえたし、自分は塾講師や家庭教師で稼いでいたので、そのぶんは合コン等に費やしていました（笑）。50回くらいは合コンをしたんじゃないでしょうか。

――高校中退、引きこもりのような生活から早稲田大学に入学し、大学生活を謳歌……。卒業後はどのような仕事に就かれたのですか。

西村 父の人脈繋がりで、国会議員の代議士秘書をしていました。学生時代から永田町の議員会館で働いていたんです。

その後、その代議士の先生が1998年に亡くなってしまって、またフリーターの塾講師、家庭教師になりました。その頃、長く交際していた女性がいたのですが、うだつの上がらない私に嫌気が差したのか、二股をかけられた挙句、一方的に別れを告げられましてね……。落ち込みました。それが32歳くらいのときの出来事です。

――当時はフリーターになって、「どうしよう」という心境だったのでしょうか。

西村 いや、なんとかなるだろうとは思っていました。早大時代から長年住んでいた大隈通り商店街にずっといて、変わらず塾講師や家庭教師をやっていました。貯金も20万〜30万円くらいはあって、今すぐ死ぬレベルではないですから、なんとかなるだろうと。ただ、贅沢な生活はできませんでした。パンにマヨネーズを塗って、コーヒー牛乳を飲んで……みたいな食生活でしたね。

運命の出会いと人生の一大転機

――厳しい生活から抜け出すきっかけはあったのでしょうか。

西村 今の妻との出会いですね。2000年前後、いわゆるネット掲示板や出会い系サイトの黎明期だったのですが、そのなかで「エキサイトフレンズ」という、出会い系の元祖みたいなサイトがあって。「職業：教育関係」と記して登録したんですよ。

そこで34歳のとき、7歳年下の女性と出会いました。その子は祖父が校長先生から教育長になった方、祖母と母は教師、父は警察官という固い家庭で、いわゆる箱入り娘だったんです。高校から米国に留学して、そのまま大学院まで約10年間米国で過ごしたような人です。彼女の出身校はミシガン大学（University of Michigan Ann Arbor）というところだったのですが、当時の私は全く知らず、後に調べてみるとミシガン大学が世界大学ランキングで東大より上位にランク付けされていることを知り……腰を抜かしそうになりました（笑）。

――とんでもない才女ですね。西村さんの気持ちは？

西村 見た目は可愛らしいし、話していると知的で楽しいし、恵まれて育っている子ゆえの大らかさがまた魅力的でした。「この子と結婚したいなぁ、いや何が何でもこのチャンスはものにせんといかん！ 人生で最大の転機や！」と思いましたね。それでなんとか交際することができ、彼女の家に転がり込ませてもらって生活するようになりました。

西村 ところが、ある日、「私の夢を聞いてほしい。2年間、青年海外協力隊に行きたいの」というんです。彼女は外資系の一流企業に正社員として勤めていましたが、退職するといいます。立場上、私に選択の余地がなかったこともあって「待っているから行っておいで」と答え、彼女の帰りを待つことになりました。

交際相手の母から発破をかけられ東大医学部を決心

――結婚を見据えるとなると、彼女の海外暮らしは障壁にもなりえますよね。このまま上手く交際していけるのかどうか不安にもなりそうです。

西村 離れての生活に不安はなかったですね。フリーターだったので、幸いにも時間に余裕はあって（笑）。彼女の赴任地であるパキスタンに、何度か会いに行って合わせて4ヶ月ほど滞在していました。

それよりも肝を冷やしたのは、彼女のお母さんから届いた手紙です。彼女の出国前にご挨拶へ行ったのですが、そのときはとても柔和なお母さんに思えていたんです。ただ、彼女が海外赴任中にお母さんから手紙が届いて……。「定職につかないなら、娘と別れてください」と書いてあったんですね。

――交際相手のお母さんからの直接の手紙！ 心がざわざわしますね。

西村 その後も何通か手紙が届いたのですが、開封しませんでした。できなかったのかもしれません（笑）。彼女に言ったら「あぁ、無視して大丈夫だよ〜（笑）」みたいな感じでしたし。

――ただ、そのままでは結婚ができない。

西村 そうなんです。そこで、「東大医学部に行こう」と思うんです。幼少期からの両親との関わりから、自分の意志で悔いなきところまで勉強し、自分自身の人生に決着をつけたかったですし。

彼女が帰国したら東京に住むことになりますから、東京から通える国立医学部という観点で考えて、頂点といわれる東大がいいかなと思ったんです。この時、人生で初めて本気で頑張ろうと思うようになりました。

――しかし、東京大学の医学部は安易に目指せるような場所ではないですよね。

西村 曲がりなりにも受験産業にずっと身を置いていたので、問題を解く能力が衰えていないという自負がありました。当初は「2年くらいで受かるかな」と思っていましたが、甘かったですね。結局前期試験を4回受験することになりました。挑戦し始めて3年強がかかった計算ですね。

結局、彼女が帰国した翌年の2006年に東京大学理科III類に入学することができました。

無事合格し、結婚

――すごいです。さぞ彼女も喜んだでしょう。

西村 「そうなんだ！ よかったね！」みたいな反応だったと思います。高校から海外にいるので、東大理IIIがどれほど難しいかについて知らないし、関心もないようでした。「一橋大学って、私立？」とかいうくらいの知識の彼女ですから（笑）。

――懸案の彼女のお母さんのリアクションは……。

西村 とても喜んでくれましたね。結婚も認めてくれて、入籍後には都内に私たちが暮らす住居も買ってくれました。

