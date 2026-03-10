お笑いトリオ・3時のヒロインのゆめっちさんが3月8日、自身の公式X（旧Twitter）を更新し、国際女性デーに寄せた素敵なメッセージを投稿しました。



【写真を見る】【 3時のヒロイン・ゆめっち 】 国際女性デーに 「太くても丸くてもわたしはわたし」「こんなわたしもだいすき」 華やかなドット柄衣装で ポジティブな魅力を発信





投稿は「今日は国際女性デー」という言葉から始まり、「太くても丸くてもわたしはわたし。こんなわたしもだいすき。プラスサイズ最高」と、自身の体型をポジティブに肯定する思いを綴っています。



最後は「すべての女性に、やさしい一日を。」という温かい言葉で締めくくられました。





あわせて公開された写真では、白地に黒のドット柄が目を引くホルターネック風のトップスと、裾のフリルが印象的なスカートを着用。試着室のような空間で、顔の近くに手を添えたポーズとともに、穏やかな笑顔を見せています。





この投稿は、国際女性デーという特別な日に「ありのままの自分」を愛することの大切さを伝えたものです。彼女の前向きな姿勢は、多くの読者に勇気を与える内容となっています。



この投稿に「いつか自分を愛せるようになりたいです」「だいすきだしいつも応援してます。I Love」「頑張ってくださいね♪応援してます」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】