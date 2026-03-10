「にしたんクリニック」や「イモトのＷｉＦｉ」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が１０日、ＴｉｋＴｏｋを新規更新。サッカー・ベルギー１部リーグのシント＝トロイデンＶＶ（ＳＴＶＶ）の試合を現地で応援した様子を記した。

西村氏はＳＴＶＶのプラチナスポンサー「にしたんクリニック」代表として、本拠地・大王わさびスタイエンスタジアムでのサークル・ブルッヘ戦を観戦。試合前にはＳＴＶＶの立石敬之ＣＥＯも動画出演。西村氏はチーム好調の要因について、チーム内での共通言語を絞ったことによる「チームワークに限ると思う」と説明されると「聞かないと分からないですね。戦術的なものだと思っていた」と驚いた。

試合は２−１で勝利。西村氏は「大事な試合、２対１で勝利しました。やりました！いやー嬉しい。やったー！」と大喜び。「やっぱり生観戦はいいなー！」としみじみと語った。

試合後には、日本代表としても活躍する谷口彰悟選手と握手とハグを交わし、勝利を祝福。さらに勝ち越しのゴールを決めた松澤海斗選手が動画出演。松澤選手は「もう最高ですね」と充実の表情を浮かべ、西村氏から「前節から躍動してましたが、手応えはあるんですか？」と問われると「前節の悔しさがあったので、今日は絶対に決められるなと思っていました」と力強い回答。

日本のファンに対しては「このまま勝ち続けてチャンピオンズリーグに行けるように頑張るので、応援よろしくお願いします」とメッセージを送っていた。