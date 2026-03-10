〈「定職につかないなら娘と別れて」箱入り娘の義母から告げられた最後通告…高校中退のフリーターが“東大医学部”に合格した“まさかのきっかけ”〉から続く

貧しいフリーター生活から猛勉強の末、38歳にして日本の最高峰・東大医学部（理III）の門を叩いた西村光太郎氏。しかし、念願のキャンパスライフの先に待っていたのは、「年齢」や「経歴」を理由に露骨にはじかれるエリート医局の“冷たい壁”だった。

「東大が掲げる『多様性』なんて完全に欺瞞です」

そう憤る西村氏の運命を変えたのは、四国の病院で出会ったベテラン医師からの「君は精神科医に向いている」という一言だった。自身の壮絶な生い立ちとトラウマが、治療者としての武器へと変わるまでの道のりに迫る。



2回目のキャンパスライフ

――2回目のキャンパスライフですが、東京大学での日々はどうでしたか。

西村 非常に濃厚でした。「幼い頃からよい環境で育った子がきちんと勉強をするとこうなるんだな」という学生がたくさんいたのが印象的です。特に駒場キャンパス（1、2年時）では、文系の学生とも交流があったので、「こんな子が将来官僚等になるんだろうなぁ」という人もたくさんいました。それまでの私の人生に欠けていた部分を見ることができた気分でした。

そのなかで、過労死訴訟などで有名な川人博先生のゼミに御縁をいただきました。先生自身は弁護士ですが、医師の家系のお生まれで、医師がおかれた労働環境などにも詳しい方で、変わり者の私の経歴を面白がってくれたんです。学生責任者にも抜擢していただいて、この上なく恩義を感じています。今でも先生に飛び込めと言われたなら刀の山、油の鍋であろうと躊躇はしません。

――東京大学の医学部は進級するだけでも相当真面目に勉強をしないといけないと聞きます。

西村 東大はシケプリ（試験対策プリント）が充実しており、“ちゃんと勉強に励んでいれば”留年はしないようになっていたと思います。家庭の収入の柱だった妻から「生活費はいいけど、大学の活動でかかる費用は自分で出してね」と言われていたので、留年はしないようにと頑張って勉強しましたね。

――生活費は出さなくて良かった。とはいえ、東京大学医学部で勉強を重ねながら、アルバイトで大学関係の費用を捻出するとなると相当大変そうです。

西村 当時、東大では親の年収が400万円以下だと学費が全額免除だったのが大きな救いでしたね。その頃には父は既に会社を潰して没落しており、実家は非課税所得世帯になっていたので、学費は支払う必要がなかったんです。私はすでに結婚して所帯を持っていましたが、そうした事情は考慮されませんでした。

――ご実家はまた下り坂になっていたんですね。

西村 その頃、両親とほとんど交流がなかったのですが、8LDKの自宅は2012年時点で競売にかけられてしまっていたようです。それから、実家に暮らしていた母と兄は京都府八幡市のボロいアパートに暮らすようになりました。

「君はこういう世界に向いていると思う」

――ところで西村さんはどうして精神科医を目指したのでしょうか。

西村 医学部生は、国家試験合格後の医師免許取得後に初期研修で2年ほどいろんな科を回るんですね。ちょうどそのころ、2人目の子どもを妻が里帰り出産していたんです。それで、妻の実家に近い四国中央病院で初期研修をさせてもらえば、家族いっしょに暮らせるし、ちょうどいいなと思ったんです。

四国中央病院では、精神科を1ヶ月やることが義務付けられていました。そのとき、依存症当事者の家族を支援するCRAFTプログラムの提唱者として有名な吉田精次先生と出会いました。先生は診察の際に、私を陪席させてくれて、やり取りについてどう思うか尋ねてきました。私が答えると、「君はこういう世界に向いていると思う」と仰ったんです。それがきっかけですね。

あとから当時のことを振り返ると、依存症患者は親子関係に問題を抱えている場合が多くあり、私も少なからず親子関係に葛藤があるので、そうした医療者が患者を診ることに一定の意味があるという意図だったのかなと思います。

――ご自身も複雑な家庭環境で育ちました。精神科医を目指す上で、「自分自身も何か問題を抱えているのではないか」と不安を感じることはありませんでしたか。

西村 ありましたよ。「自分がアスペルガーの父親や依存的な母親の血を引いているんじゃないか」と考えたこともあります。ただ、好ましいかどうかは別として、精神科や人を助ける仕事に就く人は、自分自身も何かしらの問題を抱えている人が多いんですよ。彼らは患者さんを治療することによって自分の問題と客観的に繋がり、ある意味で「セルフケア」をしている側面があるんだと思います。

「あの先生、ちょっと精神的に参ってるな」

――治療が医師自身のセルフケアにも繋がっていると。

西村 ええ。例えば「内観療法」という、自分の過去の記憶や親との関係を徹底的に掘り下げて認知の歪みに気づいていく治療法があるのですが、これをやろうと思ったら、医師自身が自分の過去に向き合っていないと絶対にできません。

――しかし、深刻なトラウマを持つ患者さんと日々向き合う中で、医師自身が患者の重い感情や境遇を受け止めきれないこともありそうです。

西村 あります、あります。患者さんの重い感情や境遇を真正面から受け止めてしまって、医療者側が病んでしまうことは実際にありますよ。人間関係のドロドロした部分を毎日聞かされるわけですからどうしても引き摺りこまれそうになるんです。ただし本当に優秀な医療者とは患者と自分の間にキッチリと線引きができる人です。その点、私などはまだまだ未熟なんでしょうねぇ。

――そうした危うさもある依存症の分野に進もうと決断されたのはどうしてですか。

西村 吉田先生のお仕事を拝見して、こうした分野において自分のバックグラウンドを活かせると感じたことは大きかったと思います。あと、もうひとつ、東大の医局に入れてもらえなかったという事情もあります。

――医局に入れないというのは、どういう状態ですか。

西村 医局というのは、その大学病院や関連病院の診療科ごとの巨大な人事を握っていて、キャリア養成機関としての役割を担う場所です。通常、出身大学の医局に入れないことはあまりありません。体感では8〜9割ははじかれないと思います。

“社会からこぼれた”人を拒絶する東大医局に感じた違和感

――ほとんどの人が入れるにも関わらず、西村さんはなぜ入れなかったのでしょう。

西村 私の年齢や経歴が怪しいからでしょう。履歴書でみたとき、あまりに寄り道が多すぎるし、いわゆる“外れ値”と思われたのだと思います。実際、同時期に医局に入ったメンバーをみても、特に自分の能力が劣っているとは思いません。怪しげでかつ年齢が行き過ぎていることが原因だったと思わざるを得ません。

ですから、東大が「多様性」を強調することに非常に強い違和感を覚えます。もっといえば、このような大学が多様性を語るのは笑止千万です。世の中に当たり前にいる “社会からこぼれた”人たちの声を聞く準備が整っているようには感じられません。

――幸か不幸か、それでキャリアの方針が決まった。

西村 そうです。仕方がないので自力で探していたら、アルコール依存症に力を入れている成増厚生病院が後期研修を受け入れてくれ、そこで専攻医研修を行いました。その後、さらに深い勉強をしてみたいと思って久里浜医療センターに移り、その後、同病院の精神科病棟長を拝任しました。そして、昨年4月に、ここ「こころのクリニックひだまり」（東京都練馬区）を開業しました。

すると、これまでは見えてこなかった精神科医療の別の闇に触れることになるんです。

