「私の人生の95％は仕事だった」。そう語る国立大の元・医学部長は、アルコール依存症へと転落してしまった――。

38歳で東大理IIIに合格し、現在は依存症治療の最前線に立つ異端の精神科医・西村光太郎氏。彼が診察室で直面するのは、現代社会の残酷なリアルだ。精神医療の最前線から、日本が抱える“底知れぬ闇”を明かす。



依存症になるのは真面目で息抜きが下手な人が多い

――依存症になる人は、「だらしない人」「自制心のない人」というイメージで語られることが多いですよね。

西村 はい。私自身、勉強をする前は、「意思が弱いから依存症になる」と考えていました。しかし今はそれが無知だったとわかります。むしろ、依存症になる人は、非常に真面目で息抜きが下手な人が多いんです。

――たとえばどのような人がいますか。

西村 私が診たアルコール依存症の患者さんに、有名大学の医学部長を務めた人がいました。研究業績もあり、仕事ができることは疑いようのない人です。出世街道をひた走ってきた人で、「私の人生の95％は仕事だった」と言ったのが印象的でした。

話を伺うと、退官後に仕事の重圧から解放されて、お酒が手放せなくなってしまったといいます。重たい責任を背負っている勤勉な人ほど、タガが外れてしまうと酷い状態になるんでしょうね。

――むしろ責任感が強い人がなりやすい。

西村 その通りです。私が診察した患者さんで、有名企業の2代目社長もそうでした。その人は非常に仕事ができて有能ですが、先代社長がワンマン気質で支配的だったそうです。でも、仕事はしっかりとこなさないといけない。そして、仕事の重圧から、アルコール依存症に陥ってしまいました。

先代は2代目の奥様に対して「お前がちゃんとしないから息子がこうなった」と責めたそうです。責任感が強かったり、親子関係が複雑な人ほど、依存症問題がこじれやすいと私は考えています。

――病気なので治療が必要にもかかわらず、“心療内科”にかかることを嫌う風潮もありますよね。

西村 それは強いと思います。先ほども言ったように、世間一般には「依存症になったのは意思が弱いから」という誤認があります。すると、病気の本人はますます「自分がしっかりしなきゃ」と自責に陥るんです。ところが、問題は本人が置かれている環境のほうにありますから……。社会の認識が変わってほしいものですね。依存症は、意思の力でどうにかできるような甘い世界ではないんです。

人生をうまく再構築できるか否かは「運ですね」

――環境が問題の大きな一因であることが伝わる事例はありますか。

西村 ありますね。まだ18歳の女性の話です。その子は窃盗などで少年鑑別所や留置所を経験していました。シングルマザーの家庭で育ってきたのですが、母親とその彼氏からDVを受けるなどの経験があり、児童相談所にも入所していたそうです。

母親自身も精神的に危ういところがあり、彼女の貯めたお金を使い込むなどの盗癖もありました。彼女は未成年時から自活するため北関東の寮つきデリヘルで働いていたようです。そして成人後に歌舞伎町に出てきてから窃盗事件を起こして保護観察処分になりました。市販薬に依存していたのです。

しばらくは私が診察をして状況は落ち着いていたのですが、その後、また北関東のデリヘルで働くといって診察に来なくなってしまいました。似た境遇でお酒や薬に溺れてしまう患者さんは少なくないです。

彼女が依存症になってしまったのは当人の意思の問題でしょうか？

――決して意思に還元できる問題ではありませんね。一方、治療にかかって、状況を好転させられることもあるのでしょうか。

西村 ありますよ。高校時代に母親から包丁を突きつけられるなどの経験をして児相預かりとなり、それから生活保護を受給しつつグループホームに身を寄せるなどしていた女性がいましたが、治療を継続し、生活を立て直せて今は大学生になっています。

――人生をうまく再構築できるか否か、これを分かつものは何だと思いますか。

西村 運でしょうね。

その人が、どのような人とつながって、どんな支援を受けることができるか。こればかりは残酷ですが、運だとしかいいようがありません。決して本人の努力だけでどうにかなる問題ではありません。

医師を悩ませる「招かれざる患者」の存在

――精神科にかかる患者さんのなかには、受診ではなく薬を求める人も少なくないと聞いたことがあります。そうした患者さんに対してどのようにお考えでしょうか。

西村 適切な用法用量を守るのであれば、治るために薬を必要とすることは悪いことではありません。ただ、”薬ほしさ”の魂胆が治療目的ではない「招かれざる患者」がごく稀にいることは事実です。

たとえば先日、私のクリニックを訪れた患者さんのなかに、他院でも睡眠薬を処方してもらっていた人がいることを行政からの通達で知りました。資料によれば、他院30ヶ所回っていたようです。私はこの患者さんに3ヶ月間、睡眠薬の一種であるマイスリー（ゾルピデム酒石酸塩）を処方していました。一か月間の処方上限は30錠なので3ヶ月で90錠ですが、他院30か所で同量もらっていたと仮定すれば、2700錠です。とても個人が使用する量ではありません。

――その人は処方してもらった薬をどうしているのでしょうか。

西村 それはわかりません。ただ推察するに、転売ではないでしょうか。薬を購入したくてもできない人たちに売ることで、利益を上げている可能性はあります。したがって、そうした人たちにとって来院は診察が目的ではなく、“仕入れ”ですよね。こうした事実は非常に闇が深いと感じます。

患者のために処方した薬が裏で売買されている？

――治療目的ではなく、薬を求める人達を医師は見抜けないのでしょうか。

西村 そこが彼らも巧妙なんです。例えば、初診で私のクリニックに来た時、わざわざ「お薬手帳」を持ってきて、「前のクリニックではこの薬が出ていました」と説明してくれて。

見ると確かにマイスリーが処方されている。「職場がこっちに変わったので、これからは先生のところに通いたい」なんて、もっともらしいことを言うわけです。医師としても、紹介状はないけれど、お薬手帳という証拠があるし、急に薬を切るわけにもいかないから「じゃあ同じものを出しておきましょう」となる。

――なるほど。お薬手帳を「信頼させる道具」として使って、薬を仕入れているんですね。

西村 おっしゃる通りです。過去に診た例だと生活保護受給者が手に入れた薬を転売していたケースがあります。そして実際にはこちらのケースが大半なのですが、何の仕事をやっているのかはっきりしないような方、過去の通院歴も明確でないような方が、初診時から依存性の高い薬を要求してくることがよくあります。そのような場合、私は当然お断りしていますが、中には安易に処方する医師もいるようです。そして、それらの薬が転売された場合、買った人がオーバードーズで倒れたり、犯罪に巻き込まれたりすることもあるでしょう。

医師として、目の前の患者さんを救いたいと思って処方した薬が、巡り巡って誰かを傷つけたり、犯罪の資金源になっているかもしれないと思うと、そうした現実は、本当にやるせないですね。

