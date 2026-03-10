犬に敵だと思われる絶対NG行為

飼い主の何気ない行動が愛犬に敵意とみなされてしまうことがあります。飼い主の危険な行動は、飼い主への敵意と攻撃に変わってしまうことがあります。

人間を怖い存在であると認識してしまうと、他人を傷つけてしまう恐れもあります。

どのような行為が犬にとっての敵意となるのか、愛犬の心を傷つけてしまうことがないよう、配慮のある行動をするように心がけましょう。

1.ジッと目を見つめること

ジッと目を見つめることは、犬に敵だと思われる絶対NG行為です。

犬がジッと目を見つめるのは、敵意があり、警戒しているからです。ジッと目を見つめられた犬は「私に敵意があるんだな…」と捉えてしまうことがあります。

たとえ相手が大好きな飼い主であっても同じです。声をかけることもなく、無表情のままでジッと目を見つめると、警戒されてしまい、不安や緊張を与え、ストレスにもなります。

2.背後から近づくこと

背後から近づくことは、犬に敵だと思われる絶対NG行為です。

犬が寝ているとき、くつろいでいるとき、背後から近づくと警戒されることがあります。敵意があり、わざと背後から近づいたのでは…と勘違いされてしまうことがあります。

おもちゃで遊んでいるとき、おやつを食べているとき、何かに夢中になっているときは、背後から近づく存在に気づけないことがあります。

そうすると、気づいたとき、飛びかかったり咬みついたりする恐れもあります。どうしても犬の背後から近づかなければならないときは、声をかけるようにしましょう。

3.急に体に触れること

急に体に触れることは、犬に敵だと思われる絶対NG行為です。

「襲われる…！！」と勘違いさせてしまうことがあります。飛びかかったり、咬みついたり、犬がパニックを起こしてしまうことがあります。

とくに高齢になると視覚や聴覚に衰えがあり、近づく存在に気づいていないことがあります。声をかけたつもりが届いていないことがあります。

飼い主や家族が触れるときも、犬が自分の存在に気づいてから体に触れるようにしましょう。

4.感情的になって怒鳴ること

感情的になって怒鳴ることは、犬に敵だと思われる絶対NG行為です。

大きな声で怒鳴られると、犬は恐怖を感じます。強い刺激を受けるため、ストレスにもなります。怒鳴る人に対して敵意を持つだけでなく、ただただ怖い印象を持ちます。

このとき、萎縮してしまう犬の場合では、敵とみなした飼い主を避けるようになってしまうことがあります。怯えた毎日を過ごさなければならなくなってしまいます。

敵意を持ち、防衛本能が働いてしまった犬の場合では、飼い主に対して唸ったり吠えたり、ときには攻撃をするようになってしまうこともあります。

「叱る」と「怒る」の違いをよく考えなければなりません。感情的になって大きな声を上げてしまいそうなときは、まずは自分が落ち着くように深呼吸しましょう。

感情的になっていると犬にちゃんと伝わりません。叱る必要があるときほど冷静になれることが大切です。

5.反省しなさいとケージに閉じ込めること

反省しなさいとケージに閉じ込めることは、犬に敵だと思われる絶対NG行為です。

犬にとっては拘束されることと同じだからです。犬がイタズラをしたからといって、「そこに入って反省しなさい！」と、ケージに閉じ込めてはいけません。

犬にとってケージは安全で快適な場所であるべきです。反省部屋にしてしまうと、ケージに入ってくれなくなってしまいます。

もしも大きな災害が起きたとき、ケージに入ることができなければ、犬を安全な場所に避難させてあげることができなくなってしまいます。

まとめ

犬に敵だと思われる絶対NG行為を5つ解説しました。

ジッと目を見つめること 背後から近づくこと 急に体に触れること 感情的になって怒鳴ること 反省しなさいとケージに閉じ込めること

愛犬にとって飼い主という存在はとても大きく、影響力を与える存在です。何気ない行動が不信感を与えることがあります。

良好な関係を築き、保ち続けるためには、良い影響や刺激を与え、安心感のある存在になれるように行動しましょう。