愛犬の「かいかい」の正体…犬アトピー性皮膚炎とは？

愛犬が体を頻繁にかゆがったり、舐めたり、こすりつけたりする行動は、私たち飼い主にとってとても心配なものです。特に、特定の季節だけでなく一年中症状が見られたり、なかなか治らなかったりする場合、それは「犬アトピー性皮膚炎（Canine Atopic Dermatitis; CAD）」という病気の可能性があります。

犬アトピー性皮膚炎は、環境中のアレルゲン（花粉、ハウスダスト、ダニの死骸など）に対する過敏な免疫反応によって引き起こされる、慢性的な皮膚の炎症性疾患です。

人間のアトピー性皮膚炎に似ていますが、犬の場合は特に皮膚の*「バリア機能」の低下*が深く関わっていることが近年わかってきました。

犬アトピーにおけるバリア機能の低下と問題点

犬アトピー性皮膚炎の犬では、この皮膚のバリア機能が生まれつき弱い、あるいは何らかの原因で低下していることが多いと考えられています。

バリア機能が低下すると、以下のような問題が起こります。

アレルゲンの侵入

わずかな刺激やアレルゲンでも皮膚の内部に侵入しやすくなり、過剰な免疫反応を引き起こして炎症（かゆみ、赤み）が発生します。

乾燥

皮膚からの水分蒸発を防ぐ力が弱くなるため、皮膚が乾燥しやすくなります。乾燥した皮膚はさらにバリア機能が低下し、かゆみを悪化させます。

細菌やマラセチアの増殖

健康な皮膚であれば問題にならないような常在菌（ブドウ球菌など）や真菌（マラセチアなど）が異常に増殖しやすくなり、皮膚炎をさらに悪化させる二次感染を引き起こします。

症状の例

症状としては、主に以下のようなものが挙げられます。

強いかゆみ 皮膚の赤みや炎症 脱毛、フケ、かさぶた 皮膚の黒ずみや肥厚 耳の炎症（外耳炎）

犬アトピー性皮膚炎は、生涯にわたる管理が必要な病気です。

適切な診断と治療、そして日々のスキンケアが、愛犬の「かいかい」を和らげ、生活の質を向上させるために不可欠となります。

最新アトピー治療のトレンド：皮膚バリアケアと外用薬の進化

犬アトピー性皮膚炎の治療は、以前は主に飲み薬（ステロイドや免疫抑制剤など）によるかゆみや炎症のコントロールが中心でした。

しかし、近年、薬剤耐性菌の問題や長期的な副作用への懸念から、皮膚のバリア機能を修復・維持するスキンケアの重要性が注目され、治療のメインストリームとなっています。

これは、皮膚そのものの健康を取り戻すことで、内服薬の量を減らしたり、最終的に内服薬なしで症状を管理したりすることを目指すアプローチです。

2024年の研究では、アトピー性皮膚炎の犬を2つのグループに分け、それぞれにセラミド含有の入浴剤またはシャンプー剤を週2回、4週間にわたって使用させました。

その結果、どちらのグループでも皮膚の状態の改善が見られました。セラミド含有の入浴剤もシャンプー剤も、かゆみや皮膚炎の重症度を改善する効果が確認されたことを示しています。

この研究結果は、飼い主さんにとって非常に心強いものです。なぜなら、自宅で比較的簡単にできる「入浴」や「シャンプー」といったスキンケアが、愛犬のアトピー性皮膚炎の症状緩和に大きく貢献できる可能性を示しているからです。

他にも、犬アトピーの治療として、根本原因の特定とアプローチ、抗菌シャンプー・外用薬、保湿剤、内服薬・注射薬などがあります。これらの治療法は、単独で用いられるのではなく、症状の重症度や愛犬の体質に合わせて、獣医師が複数の方法を組み合わせて行います。

今日からできる！愛犬の皮膚バリアを守る自宅ケアのポイント

愛犬のアトピー性皮膚炎の管理において、獣医師による治療と並行して、飼い主さんが自宅で継続的に行うスキンケアは非常に重要な役割を果たします。

皮膚のバリア機能を守り、かゆみを和らげるために、今日からできる具体的なケアのポイントをご紹介します。

1. 定期的なスキンケア（シャンプー入浴保湿） 2. 食事の見直しと栄養管理: 3. 生活環境の改善 4. 獣医師との定期的な連携

特に、症状の変化に合わせて、治療計画やスキンケア方法を獣医師と常に相談し、調整していくことが大切です。

犬アトピー性皮膚炎は慢性的な病気ですが、適切な治療と継続的な自宅ケアによって、症状をコントロールし、愛犬が快適な生活を送れるようにすることは十分可能です。

根気強く、愛情を持ってケアを続けてあげましょう。

まとめ

愛犬の犬アトピー性皮膚炎は、皮膚のバリア機能低下が大きく関わる慢性疾患です。

最新研究では、セラミド含有シャンプーや入浴剤などのスキンケアが、かゆみや炎症の改善に有効とされています。

日々の適切なケアと、獣医師との連携により、愛犬の「かゆかゆ」を和らげ、快適な生活をサポートできます。

(獣医師提供：大西 一輝)