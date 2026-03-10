相性抜群なお父さん＆わんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で95万回再生を突破し、「わんちゃんもお父さんも可愛い」「可愛くて仕方ないんでしょうね」「ほっこりすぎて癒されます」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：父（72歳）が『子犬のしつけに挑戦』した結果→まるで人の親子のような『愛おしいやり取り』】

子犬を溺愛する72歳のお父さん

TikTokアカウント「 @mm0829（怪獣らぽたん）」の投稿主さんは、『らぽ』ちゃんというわんこの可愛い姿を紹介しています。らぽちゃんは、ポメラニアンとプードルのミックス。投稿当時、まだ子犬だったそうです。

天使のように可愛いらぽちゃんに心を射抜かれたのが、投稿主さんのお父さんでした。お父さんは72歳で、大の犬好き。らぽちゃんのことを孫のように可愛がっているといいます。

目に入れても痛くないほどらぽちゃんを溺愛していたお父さんですが、健やかな成長のために「しつけ」は欠かせません。やんちゃならぽちゃんに一喝することもありますが、その態度が柔らかすぎて、らぽちゃんもポカンとしてしまうのだといいます。

微笑ましい光景に癒される…

それでも、懸命にらぽちゃんをトレーニングするお父さん。やってはいけないことをやると「だめ」と叱りますが、その声の優しさに、無視されてしまうことも少なくないとか。らぽちゃんへの愛が伝わる2人のやり取りに、思わずホッコリ…♡

しかし、2人の相性は抜群だった模様。甘すぎると思われたお父さんのしつけですが、なんと「おすわり」ができるようになったのだといいます。お父さんに褒められるのが嬉しくて、すぐに「おすわり」を習得したのかもしれませんね。

この投稿には「優しさが滲み出てます」「しっかりしつけできてますね」「成長が楽しみですね」などの温かなコメントが寄せられています。しつけに怒りはいらない…。そんなことを再認識させられる1コマでした。

お父さんが届けたいもの

しつけに奮闘したお父さんですが、らぽちゃんに届けたいのは社会性だけではなかったようです。気が付くと、ギターを弾きながら歌をうたって聞かせているのだとか。お父さんは、らぽちゃんに音楽の楽しさを教えたいよう…。

しかし、当のらぽちゃんは、お父さんの歌にあまり興味がないようです。歌っている最中も、遊んだり寝たりと気ままに過ごしているとか。お父さんの歌声は、いつかきっとらぽちゃんの心に届くことでしょう！

らぽちゃんの日常はTikTokアカウント「mm0829」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：TikTokアカウント「mm0829」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。