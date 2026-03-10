「替えてきましたね」グループ首位通過へ！ なでしこジャパンのベトナム戦スタメンにファン期待感「谷川萌々子スタメン！」「長谷川唯主将は温存しても良かった」【女子アジア杯】
ニルス・ニールセン監督が率いる日本女子代表は３月10日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップのグループステージ最終節で、ベトナムと対戦する。
日本時間18時のキックオフに先立ち、スターティングメンバーが発表された。
１ 山下杏也加(GK)
２ 清水梨紗
４ 熊谷紗希
５ 高橋はな
９ 植木理子
10 長野風花
13 北川ひかる
14 長谷川唯(C)
15 藤野あおば
17 浜野まいか
19 谷川萌々子
すでに決勝トーナメント進出を決めおり、３連勝でグループ首位通過を目ざす日本は、第２節のインド戦（11−０）から９人が変更。このメンバー選考にネット上では「スタメン、替えてきましたね」「谷川萌々子スタメン！」「長谷川唯主将は温存しても良かった」「ほぼほぼ第一戦のスターターか」といった声が上がっている。
なお、控えメンバーは以下のとおり。
３ 南萌華
６ 古賀塔子
７ 宮澤ひなた
８ 清家貴子
11 田中美南
12 平尾知佳(GK)
16 山本柚月
18 林穂之香
20 松窪真心
21 守屋都弥
23 大熊茜(GK)
24 成宮唯
25 千葉玲海菜
26 土方麻椰
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
