【ひらがなクイズ】スペイン料理がヒント！ 空欄を埋めて4つの言葉を完成させてみよう
語彙の引き出しを柔軟に開けて、頭をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？
4つの空欄すべてを埋めて、正しい単語を成立させる「ひらがな2文字」が何か、推理を巡らせてみてください。
□□あし
ぱ□□あ
□□あ
□□ごのみ
ヒント：首の後ろ側にある、髪の毛の生え際を何と呼ぶ？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「えり」を当てはめると、次のようになります。
えりあし（襟足）
ぱえりあ（パエリア）
えりあ（エリア）
えりごのみ（選り好み）
首筋を美しく見せる「襟足（えりあし）」や、好き嫌いを表す「選り好み（えりごのみ）」といった日本語の中に、海外の料理名である「パエリア（ぱえりあ）」や範囲を指す「エリア（えりあ）」が共通のパーツとして隠れていました。和語と外来語というルーツの異なる言葉たちが、同じ2文字を介してつながっていましたね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
