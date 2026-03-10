「炎上怖いけど正直に書くと、、」元アイドル、妊娠前後の“恐怖”明かす「狂ったようにケアしてた」
フリーアナウンサーで元アイドルの村上文香さんは3月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。妊娠前後の悩みについて、赤裸々に語りました。
【写真】妊娠中の村上文香
「お腹が出始めた頃の『体型戻るかな…』っていう恐怖が一番大きかった」そうですが、「振り返ると、それも全部その時だけ！」とのこと。自身のソロショットを4枚掲載しており、「1枚目の万博の写真なんて予定日の2週間前で、お腹も顔も腕もパンパンなんだけど、その時はその時で『まあこれも今だけか〜』って意外と自分を受け入れられて、全く興味がなかったマタニティフォトを撮りに行こうと突然予約したくらい」だったそうです。
「MAX58kgまで増えた」ものの「できる範囲でちゃんと戻していけてます」と言い、「妊娠前から美容が好きでちゃんとケアしてる人なら、美容感度も高いし戻し方も絶対わかるはず。だから、体型の変化を怖がりすぎなくても大丈夫だと思う」と、締めくくりました。
コメントでは「出産されてからも益々カワイイですし、ママで可愛いって価値だと思ってます！産んでなくて細いって普通だし、、ママで子どもいるのに可愛いっていう文香さんの価値がすごい」「村上さん、めっちゃ綺麗です…！妊娠中の不安も正直に話してくれて、でもこんなに美しく戻ってるの見ると本当に勇気もらえます これからも素敵なママでいてくださいね」「妊娠線ゼロでケア頑張った成果すごい！尊敬します」と、称賛の声が寄せられました。(文:多町野 望)
【写真】妊娠中の村上文香
「全く心配する必要はなかった」「子ども欲しい」と思う反面、妊娠することで体型などが変わってしまうことへの不安をつづった一般ユーザーのポストを、村上さんは引用。「炎上怖いけど正直に書くと、、私も妊娠が分かった時、体型が変わることも今までみたいに美容を楽しめないこともすごく怖かった」「でも、結論から言うと全く心配する必要はなかった」と明かします。
「MAX58kgまで増えた」ものの「できる範囲でちゃんと戻していけてます」と言い、「妊娠前から美容が好きでちゃんとケアしてる人なら、美容感度も高いし戻し方も絶対わかるはず。だから、体型の変化を怖がりすぎなくても大丈夫だと思う」と、締めくくりました。
「出産されてからも益々カワイイ」また「妊娠線は狂ったようにケアしてたので、できてません、、笑」とも明かし、続けたポストでは「ソファーでぼーっとする時間を削ってスキンケアしてるしパックしてるし、腹筋もしてる ワンオペでお風呂入れた後、寝かしつけてぼーっと半身浴とかもしてる」とつづった村上さん。意識がとても高いことが分かります。
コメントでは「出産されてからも益々カワイイですし、ママで可愛いって価値だと思ってます！産んでなくて細いって普通だし、、ママで子どもいるのに可愛いっていう文香さんの価値がすごい」「村上さん、めっちゃ綺麗です…！妊娠中の不安も正直に話してくれて、でもこんなに美しく戻ってるの見ると本当に勇気もらえます これからも素敵なママでいてくださいね」「妊娠線ゼロでケア頑張った成果すごい！尊敬します」と、称賛の声が寄せられました。(文:多町野 望)