三田寛子、超レアな“ロングヘア姿”披露に反響「うわああああ!!!」「ロン毛初見です」「可愛いすぎる」 次男の妊娠を機にショートヘアが定着
歌舞伎俳優の八代目・中村芝翫（60）の妻でタレントの三田寛子（60）が、10日までに自身のインスタグラムを更新。ウィッグでロングヘアになった別人級ショットを披露し「うわああああああああああああ!!!ロングの寛子様!!!!」「ロン毛初見です」「可愛いすぎる」などと、反響を呼んでいる。
【写真】「ロン毛初見です」「ドキッとした」超レアな“ロングヘア姿”を披露した三田寛子 ※4枚目
三田は1月27日に還暦を迎えた。7日の投稿では、そんな自分への褒美として弾丸でひとり旅に出かけることを伝え、以降の投稿では旅の様子を伝えている。なお、行き先は40年前のひとり旅でも訪れたという英・ロンドンだ。
8日の投稿では、ちゃめっ気たっぷりに「ロン毛にいつも憧れているのでウィッグつけて夜散歩へ」出かけたことを報告し、“ロングヘア姿”の写真をアップ。次男で歌舞伎俳優・中村福之助（28）を妊娠した頃からショートヘアが定着しているといい、メガネをかけていることも相まって新鮮な印象のオフショットとなっている。
写真は、息子たちにもシェアしたそうで「ロングを知らない息子たち！驚かせるの大好きなので早速写真を送ったら爆笑されました」と楽しそうにつづっていた。
コメント欄には「髪の毛長い姿久しぶりですね！」「ドキッとした」「ロングヘアとってもかわいいです」「ロン毛も素敵！」「お似合いですね」「学生のよう！ウィッグに見えない！ナチュラルですね」「まるで少女のようです」など、さまざまな反響が寄せられている。
