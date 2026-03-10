なでしこジャパン、ベトナム戦のスタメン発表！前節から9人変更で長谷川唯＆谷川萌々子が再共存【女子アジアカップ】
【AFC女子アジアカップ2026】日本女子代表 vs ベトナム女子代表（日本時間3月10日／パース・レクタンギュラー・スタジアム）
なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）は3月10日、オーストラリアで開催されている「AFC女子アジアカップ2026」のグループステージ第3節でベトナム女子代表と対戦。日本時間18時のキックオフを前にスタメンが発表された。
2大会ぶりの優勝と2027年ワールドカップ出場権（上位6チーム）を目指しているなでしこジャパンは、第1節にチャイニーズ・タイペイ女子代表を2−0で、第2節にインド代表を11−0で下してすでにベスト8進出が決定。迎えたベトナムとの第3節は、中2日の過密日程ということもあり、ニルス・ニールセン監督は前節からスタメン9人を変更してきた。
守備陣は熊谷紗希を除くと総入れ替えで、中盤から前はキャプテンの長谷川唯のみが3試合連続スタメン。中盤はその長谷川、長野風花、谷川萌々子という初戦と同じ構成になった。前線では、前節に後半だけでハットトリック達成の植木理子が今大会初先発となる。
【スタメン】
▼GK
1 山下杏也加（マンチェスター・シティ／イングランド）
▼DF
2 清水梨紗（リヴァプール／イングランド）
4 熊谷紗希（ロンドン・シティ・ライオネス／イングランド）
5 高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）
13 北川ひかる（エヴァートン／イングランド）
▼MF
10 長野風花（リヴァプール／イングランド）
14 長谷川唯（マンチェスター・シティ／イングランド）
19 谷川萌々子（バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）
▼FW
9 植木理子（ウェストハム／イングランド）
15 藤野あおば（マンチェスター・シティ／イングランド）
17 浜野まいか（トッテナム／イングランド）
【ベンチスタート】
3 南萌華（ブライトン／イングランド）
6 古賀塔子（トッテナム／イングランド）
7 宮澤ひなた（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
8 清家貴子（ブライトン／イングランド）
11 田中美南（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）
12 平尾知佳（グラナダ／スペイン）
16 山本柚月（日テレ・東京ヴェルディベレーザ→海外移籍予定）
18 林穂之香（エヴァートン／イングランド）
21 守屋都弥（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）
20 松窪真心（ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ）
23 大熊茜（INAC神戸レオネッサ）
24 成宮唯（INAC神戸レオネッサ）
25 千葉玲海菜（フランクフルト／ドイツ）
26 土方麻椰（アストン・ヴィラ／イングランド）
（ABEMA de DAZN／AFC女子アジアカップ2026）