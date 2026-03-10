【ポケモン】「はじまりのピカチュウ」が一時的に品切れ状態に。受注開始から1日待たずして
【「はじまりのピカチュウ」4月下旬発送分】 受注期間：3月10日10時～3月17日16時59分 お届け予定日：4月下旬
(C)2026 Pokémon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケモンセンターオンラインにて受注販売が開始した「ぬいぐるみ はじまりのピカチュウ」と「マスコット はじまりのピカチュウ」の4月下旬発送分が即日完売した。
本商品は、「ポケモン 赤・緑」で出会えるピカチュウを再現したぬいぐるみとマスコット。本日3月10日10時より受注販売が開始されたが、1日待たずして品切れとなった。
なお、品切れは“一時的”となり、今後は発送時期をあらためて再度受注販売が行なわれる予定となっている。
ぬいぐるみ はじまりのピカチュウ 3,300円
マスコット はじまりのピカチュウ 880円
