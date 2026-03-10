ポケモンセンターオンラインにて受注販売が開始した「ぬいぐるみ はじまりのピカチュウ」と「マスコット はじまりのピカチュウ」の4月下旬発送分が即日完売した。

本商品は、「ポケモン 赤・緑」で出会えるピカチュウを再現したぬいぐるみとマスコット。本日3月10日10時より受注販売が開始されたが、1日待たずして品切れとなった。

なお、品切れは“一時的”となり、今後は発送時期をあらためて再度受注販売が行なわれる予定となっている。

□「【受注】ぬいぐるみ はじまりのピカチュウ」のページ

□「【受注】マスコット はじまりのピカチュウ」のページ

ぬいぐるみ はじまりのピカチュウ 3,300円

マスコット はじまりのピカチュウ 880円

(C)2026 Pokémon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。