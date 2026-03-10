NEWS加藤シゲアキがファシリテーターの音楽ライブ、TELASAでの独占生配信決定【S-POP LIVE】
【モデルプレス＝2026/03/10】NEWSの加藤シゲアキがファシリテーターを務める音楽ライブ『S-POP LIVE』（エスポップライブ／3月21日・22日に豊洲PITにて開催）が、TELASAにて独占生配信されることが決定した。
【写真】加藤シゲアキ＆佐藤隆太「失恋ショコラティエ」完璧再現ショット
生配信のほか、後日1週間限定のアーカイブ配信、さらにファシリテーター・加藤×ぜったくんのオリジナルインタビューやバックヤード風景などを含んだ、貴重なビハインド映像も配信されるという。（modelpress編集部）
・3月21日（土）
ファシリテーター：加藤シゲアキ（NEWS）
出演アーティスト：S.A.R. ／ぜったくん／tonun／藤井隆
・3月22日（日）
ファシリテーター：加藤シゲアキ（NEWS）
出演アーティスト：ぜったくん／DURDN／First Love is Never Returned／Helsinki Lambda Club
