【モデルプレス＝2026/03/10】NEWSの加藤シゲアキがファシリテーターを務める音楽ライブ『S-POP LIVE』（エスポップライブ／3月21日・22日に豊洲PITにて開催）が、TELASAにて独占生配信されることが決定した。

◆加藤シゲアキがファシリテーター 音楽ライブの生配信決定


生配信のほか、後日1週間限定のアーカイブ配信、さらにファシリテーター・加藤×ぜったくんのオリジナルインタビューやバックヤード風景などを含んだ、貴重なビハインド映像も配信されるという。（modelpress編集部）

◆「S-POP LIVE」ラインナップ


・3月21日（土）

ファシリテーター：加藤シゲアキ（NEWS）
出演アーティスト：S.A.R. ／ぜったくん／tonun／藤井隆

・3月22日（日）

ファシリテーター：加藤シゲアキ（NEWS）
出演アーティスト：ぜったくん／DURDN／First Love is Never Returned／Helsinki Lambda Club

