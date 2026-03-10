第1子出産の元NMB48吉田朱里「セルフで撮ってみた」娘の生後1ヶ月ショット公開「装飾にセンス感じる」「撮り方が上手い」と反響
【モデルプレス＝2026/03/10】元NMB48でモデルの吉田朱里が3月9日、自身のInstagramを更新。娘の生後1ヶ月を記念したショットを公開した。
【写真】第1子出産の29歳元NMB「装飾にセンス感じる」娘のセルフ1ヶ月フォト
吉田は「1ヶ月フォトセルフで撮ってみた」と記し、自身が撮影した娘の写真を複数枚投稿。1枚目には、レースのボンネットとベビードレスを着用した娘が、白を基調に装飾されたベビーバスケットに横になる姿が収められている。2枚目は、ベビーターバンと肩出しドレスでドレスアップした写真となっており、「2枚目のお洋服ちょっと面白い感じになってしまうのは何でだろうか」とコメントした。
また、愛犬や食事など日常の写真を載せるとともに「生まれつき爆毛なのでお風呂上がりはヘアセットでパパに遊ばれる娘」と七三分けのヘアスタイルをした娘の姿や、「着せるの楽しみだったけつくま」とお尻の部分にクマがデザインされたベビー服に身を包んだ姿なども披露している。最後に「自分の写真無さすぎて…あったのは1日の終わりの私 笑」と娘の横でリラックスしている様子の写真を公開し、「もーすぐ現場復帰だ」とつづっている。
この投稿は「全部愛おしい」「まさに天使」「装飾にセンス感じる」「撮り方が上手い」と反響を呼んでいる。
吉田は2024年4月6日、自身のYouTubeを通じて一般男性との結婚を発表。長女を出産したことを2026年1月30日に報告していた。（modelpress編集部）
