プロ野球楽天の元監督で野球解説者の田尾安志氏（72）が、2026年3月9日にユーチューブを更新し、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の韓国対オーストラリア戦を振り返り、テレビの地上波放送がなかったことを嘆いた。

「野球に携わってきた人間としては、今日のゲームは違った喜び」

1次ラウンド・プールCは9日に東京ドームで行われ、韓国がオーストラリアを7−2で下し、準々決勝進出を決めた。

通算1勝2敗でオーストラリア戦を迎えた韓国は、1次ラウンド突破するには「5点差以上かつ2失点以下の勝利」が条件だった。プールCは、2勝2敗で韓国、オーストラリア、台湾が並んだが、韓国が失点率で勝ち上がった。

韓国対オーストラリア戦を、ネット配信をテレビに映して観戦したという田尾氏は、「テレビをつけた時に、『お客さんがすごい来ているな』と思った」と切り出し、こう続けた。

「韓国対オーストラリア戦でも、日本のお客さんたちがこんなに見に来ていると思ったが、韓国の旗を振っている人も多かったし、オーストラリアを応援している方も多かった。やはり、このゲームはとにかく応援に行こうということで、韓国から来た人もいたのでしょう。本当にすごく応援して下さいました」

会場には韓国、オーストラリア両チームのファンが詰めかけ、日本人ファンの姿も確認できた。主催者発表によると、この日、3万2908人が会場に足を運んだ。

1次ラウンド突破をかけた両チームの熱い戦いに田尾氏は「このゲームを見ていて、すごくうれしくなりました。日本代表が試合をするときだけお客さんが多くて、他の国がやるときは全然お客さんがいなかったらさびしい。すごく大事なゲームのときには、こうやってお客さんが入ってくれるのだなと。今日は３万2908人が来た。こんなに来てくださいました。野球に携わってきた人間としては、今日のゲームは違った喜びを感じました」と率直に語り、次のように提言した。

SNSでは「WBCを見れない野球少年たちが出てくるね」の声

「今回、（テレビの）地上波で見ることができずに、残念だった人がいっぱいると思います。いろいろ頑張ってもらって、金儲け、金儲けというのではなく、『ファンの人たちのためにどういうふうにやろう』とか、そこを最優先にして野球界は考えていってもらいたい。そういうことで野球界全体がこれからも皆さんに評価されていくのではないかと思います」

第6回大会となる今大会は、米動画配信大手「Netflix（ネットフリックス）」が国内独占配信している。23年に開催された第5回大会は、テレビの地上波とネット配信で中継された。

放送権料が大幅に高騰した影響で、地上波放送がなかったとみられる。

今回、地上波放送がないことを受け、SNSでは「マジかぁ」「初心者や野球興味無い方が興味持つ機会が狭くなるのは悲しくなるな」「野球そのものの人気がまた下がる恐れありやね」「サッカー日本代表の二の舞やん！」「地上波がないのは議論を呼びそう」「WBCを見れない野球少年たちが出てくるね」「野球人気も終わるかもしれない」などの声が上がった。

今大会、日本代表は3戦全勝で1次ラウンドを首位通過。10日19時から東京ドームで、3戦全敗のチェコと対戦する。