【ファミリーマート】累計販売「420万個」を突破 「大きなおむすび」と中具増量商品が爆売れ 10日から新商品も
コンビニチェーン「ファミリーマート」は、現在販売している「大きなおむすび」シリーズの3種類と、期間限定で具材を増量している「手巻 シーチキンマヨネーズ」、「手巻 真昆布」の累計販売数が「420万個」を突破したと発表した。
この販売数は、昨年実施した「おむすび二刀流、解禁。」キャンペーンの初週販売数「約300万個」を大きく上回るものだという。
同社は現在、「大きなおむすび」シリーズと、中具が増量となった定番商品を揃えた「新生、おむすびJAPAN。」キャンペーンを、全国のファミリーマート約1万6400店で展開している。
2026年3月10日（火）からは、「直巻 明太子マヨネーズ」と「直巻 焼しゃけ」を発売。価格はそのまま、具材の量を約1.5倍にボリュームアップして販売する。
中具約1.5倍になった定番2商品が登場〈中具増量・商品詳細〉
【商品名】
直巻 明太子マヨネーズ
【価格】
税込198円
【中具増量期間】
2026年3月10日（火）〜3月16日（月）
【発売地域】
全国
【内容】
明太子とマヨネーズを和え、コクとピリ辛な味わいが相性抜群の一品。期間限定で具材量を約1.5倍（※具材規格重量比）に増量している。
【商品名】
直巻 焼しゃけ
【価格】
税込198円
【中具増量期間】
2026年3月10日（火）〜3月16日（月）
【発売地域】
全国
【内容】
鮭を焼き上げる前に、旨味の強い醤油で、香ばしさが際立つ味わいに仕上げた。期間限定で具材量を約1.5倍（※具材規格重量比）に増量している。
※中具増量商品の画像を使用している
※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示している
※地域により商品の価格・発売日・仕様等が異なる場合がある
※一部の地域及び店舗では取り扱いのない商品がある
ファミリーマート大人気商品「ファミチキ」とのセット割引を実施する。
【実施内容】
「ファミチキ（骨なし）・ファミチキレッド」いずれか1個と「おむすび全品」いずれか1個をセットで買うごとに合計価格から100円引き
【実施期間】
2026年3月10日（火）〜3月23日（月）
※上記の「対象セット」1セットごとに値引きとなる
※複数個入りのおむすびセット・おかずとおむすびのセットは1セット当たり「1個」扱いとなる
※税込価格からの値引きとなる
※他のセール・割引券・引換券・回数券との併用はできない
※冷凍食品は対象外となる
ファミリーマート公式Xアカウント（@famima_now）では、「新生、おむすびJAPAN。中具増量おむすびクーポンプレゼントキャンペーン」を実施する。「中具増量 直巻 明太子マヨネーズ」または「中具増量 直巻 焼しゃけ」に利用できる無料引換クーポンを、抽選で2万名にプレゼントする。
【キャンペーン期間】
2026年3月10日（火）10:00〜3月14日（土）23:59
【クーポン引換期間】
2026年3月10日（火）10:00〜3月16日（月）23:59
【応募条件】
ファミリーマート公式Xアカウントをフォローと対象投稿をリポスト
キャンペーンページに表示された投稿でダブルチャンス
【引き換え商品】
中具増量 直巻 明太子マヨネーズ／中具増量 直巻 焼しゃけ
※キャンペーンサイトはこちら