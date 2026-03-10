【ファミリーマート】累計販売「420万個」を突破　「大きなおむすび」と中具増量商品が爆売れ　10日から新商品も

コンビニチェーン「ファミリーマート」は、現在販売している「大きなおむすび」シリーズの3種類と、期間限定で具材を増量している「手巻 シーチキンマヨネーズ」、「手巻 真昆布」の累計販売数が「420万個」を突破したと発表した。

【商品画像】新たに発売される「中具増量」商品はこちら

この販売数は、昨年実施した「おむすび二刀流、解禁。」キャンペーンの初週販売数「約300万個」を大きく上回るものだという。

同社は現在、「大きなおむすび」シリーズと、中具が増量となった定番商品を揃えた「新生、おむすびJAPAN。」キャンペーンを、全国のファミリーマート約1万6400店で展開している。

2026年3月10日（火）からは、「直巻 明太子マヨネーズ」と「直巻 焼しゃけ」を発売。価格はそのまま、具材の量を約1.5倍にボリュームアップして販売する。

中具約1.5倍になった定番2商品が登場

〈中具増量・商品詳細〉

【商品名】

直巻 明太子マヨネーズ

【価格】

税込198円

【中具増量期間】

2026年3月10日（火）〜3月16日（月）

【発売地域】

全国

【内容】

明太子とマヨネーズを和え、コクとピリ辛な味わいが相性抜群の一品。期間限定で具材量を約1.5倍（※具材規格重量比）に増量している。

【商品名】

直巻 焼しゃけ

【価格】

税込198円

【中具増量期間】

2026年3月10日（火）〜3月16日（月）

【発売地域】

全国

【内容】

鮭を焼き上げる前に、旨味の強い醤油で、香ばしさが際立つ味わいに仕上げた。期間限定で具材量を約1.5倍（※具材規格重量比）に増量している。

※中具増量商品の画像を使用している

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示している

※地域により商品の価格・発売日・仕様等が異なる場合がある

※一部の地域及び店舗では取り扱いのない商品がある

〈「おトクが、止まらない45周年大感謝祭」第2弾始動〉

ファミリーマート大人気商品「ファミチキ」とのセット割引を実施する。

【実施内容】

「ファミチキ（骨なし）・ファミチキレッド」いずれか1個と「おむすび全品」いずれか1個をセットで買うごとに合計価格から100円引き

【実施期間】

2026年3月10日（火）〜3月23日（月）

※上記の「対象セット」1セットごとに値引きとなる

※複数個入りのおむすびセット・おかずとおむすびのセットは1セット当たり「1個」扱いとなる

※税込価格からの値引きとなる

※他のセール・割引券・引換券・回数券との併用はできない

※冷凍食品は対象外となる

〈「中具増量おむすび」無料クーポンが当たるキャンペーンを公式Xで実施〉

ファミリーマート公式Xアカウント（@famima_now）では、「新生、おむすびJAPAN。中具増量おむすびクーポンプレゼントキャンペーン」を実施する。「中具増量 直巻 明太子マヨネーズ」または「中具増量 直巻 焼しゃけ」に利用できる無料引換クーポンを、抽選で2万名にプレゼントする。

【キャンペーン期間】

2026年3月10日（火）10:00〜3月14日（土）23:59

【クーポン引換期間】

2026年3月10日（火）10:00〜3月16日（月）23:59

【応募条件】

ファミリーマート公式Xアカウントをフォローと対象投稿をリポスト

キャンペーンページに表示された投稿でダブルチャンス

【引き換え商品】

中具増量 直巻 明太子マヨネーズ／中具増量 直巻 焼しゃけ

※キャンペーンサイトはこちら



