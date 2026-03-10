タレントのスザンヌ（３９）が１０日に自身のインスタグラムを更新し、大学を卒業したことを報告した。

「日本経済大学を卒業しました」と学校名も明かし、日本経済大学の福岡キャンパスを位置情報にタグ付け。学位記授与式の思い出ショットをアップした。「お仕事をしながら子育てをしながらの大学生活。正直、レポートの締め切りに追われて今日は無理かも…と思う日も何度もありました」と大学生活を回顧。「それでもここまで続けてこられたのは、支えてくださった先生方、いつも味方でいてくれた友達達、サポートしてくれた家族のおかげです（今日の卒業式も駆けつけてくれたよありがとう。だいすき）」と周囲に感謝した。

息子の存在にも支えられたという。「そして何より勉強しているわたしにママがんばってね、僕もがんばるからねって応援してくれた息子の存在がとてもとても大きかったです。隣で宿題をしている息子と一緒にママも宿題やっちゃおう！と机に向かって過ごした時間は、私にとって宝物でした」としみじみ。「いくつになっても、学ぶことは楽しい！そして、挑戦することに遅すぎることはないんだと感じた4年間でした」と振り返った。

コメント欄には「忙しい中、ほんとに凄（すご）いです！」「おめでとう。すごい、すごい」「卒業おめでとうございます。すごーい！凄すぎる」「本当にすごいし尊敬でしかないし」と祝福の声が集まった。

スザンヌは、かつて通っていた高校の通信課程に編入し、２２年３月に卒業。同年４月からは大学に入学した。