東日本大震災では、多くの犬や猫などの命も失われました。あれから15年がたち、自治体が対策を進める一方で、飼い主の意識がまだまだ変わっていない現状があります。

もしもの災害の時、家族の一員でもあるペットをどうするのか、飼い主の皆さんに聞いてみました。



■街の人

「まだ準備は整っていないです。避難所の情報を調べておかないといけないなと思います。」

「（逃げるなら）近くの学校だろうけれど、犬が入れるかまでは確認していない。」

「えさのストックはしている。でも、災害の時にこれを持って行くってまとめてはいないので、その時にかき集めて持って行くことになると思います。」

北九州市八幡東区では3月8日、市民を対象に「ペット防災セミナー」が開かれました。



■獣医師・大下勲さん

「あなたのペットを守るのは、行政でもボランティア団体でもない。あなただけです。」



自分の命だけでなく、ペットの命も守るためにどうすればよいのか、獣医師が避難行動や事前の準備などについて説明しました。



3月11日で発生から15年となる東日本大震災を教訓にするため開かれました。

15年前の3月11日。強い揺れの後に、巨大な津波が北海道から関東にかけての太平洋沿岸を襲い、多くの死者、行方不明者が出ました。



環境省によりますと、この時、犠牲になった犬は少なくとも3000頭に上るということです。



また、避難の際に飼い主と離ればなれになったペットも相次ぎました。

この時の教訓をもとに重要視されているのが、ペットとの「同行避難」です。



■獣医師・大下さん

「今まで身一つで逃げていたのを、ペットを飼っているのであればペットを連れて逃げましょうというだけのことです。一時的に車の中に避難するのも同行避難ですし、津波が来る可能性があるということで高台に上がるのも同行避難。」



「同行避難」とは、災害時にペットと飼い主が一緒に避難することです。



北九州市では、避難所に同行避難した場合、原則、ペットは飼い主とは別の区画で過ごすことになっています。市によりますと、およそ500か所ある予定避難所のうち、9割ほどでペットの受け入れが可能だということです。

避難生活が長期化し「同行避難」の継続が難しい場合などには、二次的な避難所として、ペット同伴者専用の避難所も開設される計画です。



■北九州市 保健衛生課・高橋美穂さん

「こちらは、避難所の中でペットと飼い主がこの区画の中で過ごすためのものになります。」



設置されたパーティションの中では、ケージに入れたペットと一緒に過ごすことができます。



現在、北九州市では、小倉北区の到津の森公園が唯一、ペット同伴の避難所に設定されています。



行政の備えが広がる一方で、飼い主の意識をどう変えていくかが課題となっています。

ことし、ペット保険の会社が犬や猫の飼い主を対象に行った調査では「ペットに関する防災対策を何かしているか」との質問に「している」と答えた人は、2割にとどまりました。



■北九州市 動物愛護推進担当係長・仮屋園弘志さん

「避難した先にペットフード、水、手入れブラシ、ペットシーツなど必要な物を持って行かないといけませんので、少なくとも5日分を日頃から準備をしておかないといけないと思います。」

北九州市八幡西区に住む芳野米子さんは、トイプードルの小麦くんと暮らしています。



■芳野米子さん

「ふせ。待て。オッケー。」



芳野さんは、もしもの時に備えて防災バッグを用意しています。



■芳野さん

「これを背負って、前にも。ここに小麦が入るような感じですね。こんな感じで。」



防災バッグは夫と息子の3人で分担して運ぶ決まりで、芳野さんは小麦くんに関する備品担当です。

■芳野さん

「ドッグフードもこうやって1回分にしてストックして、誰でも食べさせてあげられるように、1週間分だけ用意してローリングストックしています。」



芳野さんが「ペット防災」について考え始めたのは3、4年前だと言います。



ある団体との出会いがきっかけでした。



■芳野さん

「ここの地区は災害・被害もないので、本当に深く考えたことがなくて。備えも全く。」



芳野さんは、北九州市でペット防災の啓発をしているNPO法人「ALL OK」の活動に参加する中で、災害への備えを意識し始めたということです。

現在は、団体のメンバーとして活動していて、ペット防災についての意識がもっと高まってほしいと考えています。



■芳野さん

「自分が助かってペットも助けられるんだという意識を。犬、動物を先に助けるという考えではなくて、自分が助かることでペットも助かるんだと方向性を変えてほしいと思います。」



