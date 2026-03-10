「TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO」にて水陸両用車「シュビムワーゲン166型」の実車を期間限定で展示中
【「シュビムワーゲン166型」実車展示】 展示期間：3月10日～3月27日まで
タミヤは、同社のフラッグシップショップ「TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO」にて水陸両用車「シュビムワーゲン166型」の実物車両を3月27日まで展示している。
「シュビムワーゲン166型」は第二次大戦中、ドイツ軍で活躍した水陸両用4輪駆動車。また、店舗ではタミヤから3月14日頃発売予定のプラモデル「1/35 シュビムワーゲン166型 (ワイドホイール仕様)」の完成見本も展示されている。
📢《実車展示スタート》- TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO (@TAMIYA_TOKYO) March 10, 2026
現在 #tamiya_tokyo では水陸両用車「シュビムワーゲン166型」の実物車輌を期間限定で展示中！
第二次大戦中、ドイツ軍で活躍した水陸両用4輪駆動車。コンパクトな車体ながら高い走破性を誇り、さまざまな戦線で運用されました。
さらに今週末発売の新製品『1/35… pic.twitter.com/bXZCMH67Ih
