タミヤは、同社のフラッグシップショップ「TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO」にて水陸両用車「シュビムワーゲン166型」の実物車両を3月27日まで展示している。

「シュビムワーゲン166型」は第二次大戦中、ドイツ軍で活躍した水陸両用4輪駆動車。また、店舗ではタミヤから3月14日頃発売予定のプラモデル「1/35 シュビムワーゲン166型 (ワイドホイール仕様)」の完成見本も展示されている。

