【漢字クイズ】「五十里」はなんて読む？富山県高岡市の地名です！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「五十里」はなんて読む？
「五十里」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、富山県高岡市の地名です。
いったい、「五十里」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「いかり」でした。
五十里とは、富山県高岡市に位置する地名のこと。
五十里のある高岡市は、富山市と金沢市のほぼ中間に位置しており、東京・大阪から約2時間30分とアクセスしやすく、北陸観光の拠点として非常に便利なまちです。
また、高岡市は「ものづくりのまち」としても知られており、特に「鋳物産業」が有名です。
市内の工房や工場では工芸体験が充実していて、自分だけのオリジナル作品を作れる手作りメニューが豊富にそろっているのだとか。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部