【漢字クイズ】「五十里」はなんて読む？富山県高岡市の地名です！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「五十里」はなんて読む？

「五十里」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、富山県高岡市の地名です。 いったい、「五十里」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「いかり」でした。 五十里とは、富山県高岡市に位置する地名のこと。 五十里のある高岡市は、富山市と金沢市のほぼ中間に位置しており、東京・大阪から約2時間30分とアクセスしやすく、北陸観光の拠点として非常に便利なまちです。 また、高岡市は「ものづくりのまち」としても知られており、特に「鋳物産業」が有名です。 市内の工房や工場では工芸体験が充実していて、自分だけのオリジナル作品を作れる手作りメニューが豊富にそろっているのだとか。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》

