地震や豪雨などの災害が頻発するなか、家族の一員であるペットの防災対策にも関心が高まっている。一方で、実際の備えや避難時の想定については十分に情報が行き渡っているとは言い難く、飼い主の間でも準備状況に差があることが分かってきた。

アニコム損害保険は、同社のペット保険契約者を対象に防災に関するアンケートを実施した。調査は２０２５年１０月３１日から１１月１４日にかけて行われ、犬や猫など１５種のペットを飼育する飼い主３６５５人から回答を得た。

調査によると、防災対策を行っている人は自身のためでは５１％、ペットのためでは５０％と、いずれも半数程度だった。ペット向けの対策として最も多かったのは「避難用品や備蓄の確保」で、備蓄を行っている人のうち「フード・水」を確保している人は８７％、「ペットシーツ・トイレ砂等」と「キャリーバッグ・ケージ」はいずれも８１％にのぼった。備蓄量では「３０日分以上」が２４％で最多となり、長期化する災害を想定した準備も一定程度進んでいる。

一方、災害時の避難先として想定している場所は「在宅避難（自宅待機）」が５９％で最も多く、「車中」が２１％だった。指定避難所ではなく、自宅や車内での避難を考える人が多い実態が見えている。しかし、近隣の避難所がペットをどのように受け入れるかを把握している人は３０％にとどまった。

ペットと避難生活を送る場合の不安では、「精神的ストレス」が７８％で最多となり、「トイレ・排泄（はいせつ）」が６２％、「他の人や動物とのトラブル」と「健康管理」がいずれも５７％だった。また、過去の災害で避難を経験した人は１７％で、経験者は「タオル・ケア用品」や「停電時の電源」、「ペットの写真」などを確保している割合が未経験者より１０ポイント以上高かった。調査からは、備えは進みつつあるものの、避難環境に関する情報不足が課題となっている実態が浮かび上がっている。