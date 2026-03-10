東日本大震災で大きな被害を受けた宮城県南三陸町と友好町の関係となっている庄内町で10日、南三陸町産のワカメなどを使った給食が提供されました。子どもたちが食を通して震災と南三陸町への理解を深めました。



庄内町は15年前の震災当時、友好町の南三陸町にいち早く毛布やおにぎりなどを届けるなど支援を行いました。

そのお礼として、翌2012年に現地の漁師たちが特産のワカメを贈ってくれたことをきっかけに、庄内町の小学生と保護者らが南三陸町でワカメの養殖を体験する「わかめ交流」が今も毎年行われています。10日は、南三陸町から贈られたワカメなどを使った特別メニューの給食が、町内の幼稚園やこども園、それに小中学校の合わせて12か所で提供されました。





校内放送「このワカメは庄内町のPTAや子どもたちの歌津の漁師さんたちとの交流の証です。感謝の気持ちを持ってありがたくいただきたいと思います」「いただきます」「いただきます」メニューは、「めかぶのすまし汁」に「ワカメとしょうゆの実の和え物」それに「銀鮭焼き」などいずれも南三陸町特産の食材が使われました。添えられた味付け海苔の袋は余目三小の4年生がデザインしました。わかめ交流に参加した児童「ワカメの種付けですごい大変だったけどみんなと協力して出来てとても楽しかった」（Q現地で震災の話を聞いてどう思った）「地震とか津波はこわいと思うので家で防災のためにすぐに家を出られるよう準備しようと家族と話した」夏休みの交流に参加した児童「ドラム缶に火を付けて東日本大震災の時に暖まっていたという話を聞いた。自分たちも作って暖かかった」子どもたちは南三陸町に思いをはせながら給食を味わっていました。