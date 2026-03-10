全日本プロレスは10日、都内で20日の八王子大会で対戦する3冠ヘビー級王者の宮原健斗と挑戦者の羆嵐が会見した。

挑戦者のTV王者になった羆嵐は「やっとこの3冠のベルトに挑戦することにたどり着くことができました。大田区大会で世界最強の関本大介を倒してTV王者になりました。次は満場一致で最強の男、宮原を倒してこの俺、羆嵐が最強で最高の王者になりたいと思います。この羆嵐から目を離すな」と意気込む。

羆嵐の挑戦を受ける王者の宮原は「いよいよプロレス界に春が訪れます。全日開花宣言。次のチャレンジャーは元レッスワンの羆嵐。羆嵐は言いました。元レッスルワンの生命力の強さを思い知らせると。それは自己満足じゃないのか。元レッスルワンの生命力を応援している人はいるのか？元レッスルワンの力を少しだけ借りる？なんかお前にアイデアあるのか？その力を借りるなら、提案がある3冠戦の舞台で、元レッスルワンのレスラー3人セコンドにつけていいぞ」と王者として要求。続けて「感じさせてみろよ。元レッスルワンの生命力とやらを元レッスルワン勢から感じられるかを楽しみにしてるよ」とニヤリと笑った。

羆嵐は3人がセコンドつく王者からの要求に「意思の問題。ついてくれたら心強い。俺はレッスルワンで培ってきたものがあるし、フリーになって培ってきたものがあるのでそれを宮原健斗選手にぶつけるだけ。セコンドは関係ない。本人たちの意思に任せます」と意に介さない。3冠初挑戦には「3冠、でかくて、強くてプロレスラーらしい男が持つベルトだと思います」と話し、獲った後は「所属のレスラーと全員とやりたい。3冠は目標。とにかく欲しい」とベルト奪取に燃える。

王者の宮原は今後のチャンピオン・カーニバルには「CCはまで見えてない。羆嵐しか見えてない」と防衛戦のみに集中している。さらに「王者からの提案している。王者からの要求だ。元レッスルワンの3人のレスラーをセコンドにつけろ」と念を押していた。