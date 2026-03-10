【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領とロシアのプーチン大統領は９日、電話会談を行い、イラン情勢などについて議論した。

米露首脳の電話会談は昨年１２月下旬以来で、米国とイスラエルによるイラン攻撃後は初めて。

トランプ氏は、プーチン氏からイラン情勢で協力したいとの意向が示されたと明かした。プーチン氏に対し、「『ウクライナとロシアの戦争を終結させることで、もっと協力できる』と伝えた」とし、「プーチン氏は建設的な話し合いを望んでいる」と説明した。

ロシアのユーリー・ウシャコフ大統領補佐官によると、会談は米側の要請で行われた。ウシャコフ氏は「実務的で率直かつ建設的なものだった」と説明した。

プーチン氏は、イラン情勢を巡り、対話による早期解決に向けて自身の意向を伝えたという。米国などによるイラン攻撃開始後、プーチン氏がイラン大統領など各国首脳と行った電話会談を踏まえたものだといい、仲介を申し出た可能性がある。トランプ氏は、イラン攻撃に対する評価を説明したとしている。

ウクライナ和平を巡る米露ウクライナによる３者協議も議題となった。トランプ氏は、長期的な解決に向けて早期に停戦に至ることへの関心を改めて表明。プーチン氏は、ウクライナ侵略の軍事作戦で、ロシア軍が「順調に前進している」と主張した。露軍が優勢にあると印象付け、トランプ政権にウクライナ側への圧力を続けるよう促したものとみられる。